Pepe Cibrián habló tras el escándalo por el video de su marido con otro hombre: "Le pedí que..."

“¿Ustedes habían pactado de pronto salidas por separado, tipo pareja abierta?”, le preguntó entonces Susana Roccasalvo y el artista contestó: “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, por eso me quedé muy sorprendido”.

“Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”, sentenció Cibrián en la entrevista.

Pepito explicó por qué decidió no enfrentar cara a cara a su expareja, Nahuel Lodi, después de la polémica con el video que se mostró en Intrusos con otro hombre.

“No lo tuviste delante, no le pudiste decir ‘¿por qué lo hiciste?’”, consultó Roccasalvo y el director teatral comentó: “No, ya sabrá él por qué lo ha hecho”.

“Por que además esto involucra no solamente a mí, sino que también a su familia, a su gente más cercana, nunca le hubiese preguntado ni me importaría preguntarle”, cerró Cibrián.

Qué dijo Georgina Barbarossa tras el escándalo de Pepe Cibrian y su novio, Nahuel Lodi

Según contó el periodista Gonzalo Vázquez, el material llegó a la producción de parte de un testigo del episodio: "Diego, que fue quien lo vio, nos informa que esto habría ocurrido hace un mes, en Vorterix".

"Esto fue el domingo 19, que el lunes fue feriado por le 20 de junio. Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigo me dice 'ese es el futuro marido de Pepe Cibrián'. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos", detalló la persona que encontró a Lodi con otro hombre.

Hace un mes, luego del compromiso de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi, Georgina Barbarossa puse en tela de juicio la intenciones del joven con su amigo, el reconocido director teatral.

"Yo le dije a Pepe: '¿este chico te quiere bien?'. Le está yendo bien, conoce a un chico, mucho más joven de él, salen tres meses y no quiero que se casen. Le está yendo bien con Drácula y no quiero que lo afanen", fueron las palabras de la actriz y conductora.

Tras la filtración del video de Lodi con otro hombre en un boliche, Primicias Ya se comunicó con Barbarossa, quien fue categórica al expresarse sobre lo ocurrido. "Gracias, pero no hablo", respondió la figura de Telefe, evitando polemizar con Pepe, que le declaró la guerra luego de escuchar su opinión sobre su marido.

"Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años. Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", expresó el director teatral en una nota con Intrusos luego de la dura advertencia que recibió por parte de su gran amiga.