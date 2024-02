Pepe Cibrián planea casarse otra vez: las fotos con su nuevo amor

Con un perfil mucho más bajo que su anterior pareja, lo que se sabe de Ezequiel es que un joven cordobés que trabaja en una empresa de viajes y que es profesor de tenis. Y lo cierto es que luego de conectarse a través de Tinder, intercambiaron teléfonos celulares para comenzar a conocerse más, hasta que Pepe invitó al muchacho a ver Drácula en Rosario.

casamiento cibrián 33.jpeg

Desde entonces, la relación se afianzó y de a poco fueron construyendo la pareja con un viaje a Europa incluido, lo que les sirvió para consolidar el vínculo.

Así, este viernes y en total privacidad, Pepe Cibrián y Ezequiel fueron a un registro civil de Pilar para comenzar los detalles de casamiento, con sola la presencia de los testigos (una de ellas la actriz y cantante de Drácula, Luz Despósito) y unas pocas personas más.

casamiento cibrián 22.jpeg

Según pudo saber PrimiciasYa, la ceremonia privada será oficiada (con fecha a confirmar) por el conocido juez de paz Arturo Bayala en un campo de Exaltación de la Cruz y contará con la presencia de sus amistades famosas y colegas de Pepe Cibrián.

casamiento cibrián 11.jpeg

RS FOTOS.

La firme decisión de Pepe Cibrián tras confirmar que está nuevamente en pareja

Tras haberse separado de Nahuel Lodi, en una nota con Socios del espectáculo, en noviembre pasado el actor y director teatral Pepe Cibrián Campoy revelaba estar nuevamente en pareja y muy feliz.

"¿Cómo estás actualmente, estas solo o acompañado?”, le consultó el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Sí, estoy muy bien acompañado. Me siento muy feliz, apuesto a eso, a la vida, que es un compartir permanentemente”, afirmó.

Pepe Cibrian.jpg

“A mí no me gusta no compartir, desde lo cotidiano a proyectos, aunque de pronto la otra persona no tenga que ver conmigo, sea ingeniero o lo que fuese”, remarcó.

Pepe destacó por entonces sentirse en un momento muy especial. "Compartir la vida, las ilusiones, discusiones, diferencias, pero todo tiene que unirse en un común denominador que es las ganas de estar al lado de esa persona”, agregó.

Por último, el actor y director indicaba que su nuevo novio "no quiere" tener ninguna exposición mediática. “A mi pareja no es una persona que le interesen los medios y lo respeto. Al contrario. Está muy bien mantenerlo en la intimidad", cerró.