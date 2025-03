Pepe Ochoa confirmó el romance de un famosísimo actor: "Se conocieron..."

Embed

"Se conocieron el año pasado, grabando. Él le empezó a arrastrar el ala, la terminó conquistando. Hace 15 días Rebeca cumplió años y él la presentó a toda su familia", siguió Ochoa.

"Hoy están felices, en pareja, en París", sostuvo. "¿Qué edad tiene?", le consultó Fefe Bongiorno al ver la foto de la joven. "Ella debe tener 25, 30 años", le respondió.

Yanina Latorre durísima con Leonardo Sbaraglia por participar de la marcha en defensa del INCAA: "Me dan ganas de..."

En medio de la polémica entre un grupo de actores y el Gobierno de Javier Milei por el recorte en el área de Cultura, Yanina Latorre disparó fuerte contra Leonardo Sbaraglia por participar de la marcha en defensa del INCAA.

Desde su programa radial por El Observador, la conductora y panelista se manifestó en contra de la postura de los actores que le reclaman al Gobierno subsidios para sus proyectos artísticos.

"Este Gobierno está haciendo lo que prometió, y entre los recortes están los actores. Ellos se lo están tomando muy personal. El Estado tiene que fomentar el desarrollo del arte, pero la TVP, la Radio Pública y el INCAA fueron propaganda política, solamente contrataban actores kirchneristas. Se robó mucho", indicó Yanina Latorre.

"El artista tiene un tema: se cree un ser elevado y superior. Entiendo que se sienten tocados, pero no pueden vivir todos los actores de la guita del Gobierno", continuó muy crítica.

Y siguió resaltando que hay otros temas más importantes que atender en este contexto de crisis económica: "Cuando no hay guita, no hay guita para nada, se recorta para todos lados y también les iba a tocar a ellos. Hoy hay prioridades: jubilados, PAMi, la educación, la salud... Una vez que se pueda con eso, vamos avanzando".

"No te da lástima los viejitos que se están cagando de hambre o los chicos que no van a la escuela... Dejémonos de joder. Y está Sbaraglia con el IPhone en la mano llorando en el Obelisco, a mí me dan ganas de matarlo", dijo sin vueltas contra el actor Leonardo Sbaraglia, quien participó de una marcha en favor del INCAA.

"Lo loco es que gente que no se está cagando de hambre creen que todo el problema son ellos y como se creen seres de luz y elevados, a ellos hay que seguir bancándolos, hay un montón de gente adelante de ellos", finalizó categórica Yanina Latorre.