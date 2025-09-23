Luciano Cáceres contó la mística historia que lo reencontró con su madre tras su muerte: "Creer o reventar"

Luciano Cáceres se emocionó al recordar los últimos días de vida su madre Haydeé y el episodio de pura conexión que la reencontró con ella luego de su muerte y que lo marcó para siempre.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Luciano Cáceres contó cómo fueron los últimos días de vida de su mamá, el Reiki y el episodio que ocurrió en el mar que lo marcó para siempre.
Luciano Cáceres se emocionó al recordar los últimos días de vida su madre Haydeé y el episodio de pura conexión que la reencontró con ella luego de su muerte y que lo marcó para siempre.
El actor estuvo invitado al programa Otro día perdido (El Trece) y conmovió a Mario Pergolini con su impactante relato y recuerdo de la despedida con su mamá y la experiencia mística tras la lucha que enfrentó con una dura enfermedad.
“Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Y solo hacer terapias alternativas y hacía Reiki”, comenzó Luciano Cáceres.
“Cuando mi vieja cae en coma, me recontra enojé con el Reiki, la llamé a la señora del Reiki, y le dije: ‘Mi mamá está en coma, vení a hacer algo. Mi vieja salió del coma, pero ya no hablaba, y yo la escuchaba la voz. Y venían a preguntarme a mí qué tenía”, continuó su emotivo recuerdo.
El artista comentó que pese a su mamá no hablaba, él escuchaba la voz, y en medio de la internación un día la encontró ssentada y tratando de decir algo con su mano.
“Le pregunté qué hacía y me dijo: “Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor”, recordó Luciano Cáceres muy movilizado.
Ahí contó que en los últimos días de vida de su madre consiguió que una profesional del Reiki la viera como era su deseo pero que no había nada que hacer.
"Mi vieja se moría y traigo a alguien del reiki que quería mi vieja. Entra la señora y al minuto sale y me dice: 'yo no puedo hacer nada, tenés que entrar vos'. Yo enojadísimo con el Reiki. Entro, le pongo las manos en las piernas y empieza a mover las piernas, abre los ojos y ahí le digo que se agarre fuerte a su ángel y ahí mi vieja partió”, contó casi entre lágrimas.
Sobre el final de su impactante y emotivo relato en el ciclo que conduce Mario Pergolini, Luciano Cáceres contó que tiró las cenizas de su mamá las arrojaron en Villa Gessell, ciudad en la que su papá quiso pasar la Navidad.
Ahí, una ola mientras caminaba por la orilla del mar le puso en su pie un rosario que hasta el día de hoy conserva en su cuello.
“Cuando preparo la cena, estoy caminando por el mar, ocho y media de la noche, y una ola, en este pie (se lo señala), me pone este rosario. Y yo lo guardé, como un regalo el mar. Obviamente sentí que era de mi madre, pero lo guardé porque era muy loco. Esto me hizo creyente”, contó el actor.
Luego, el actor comentó que a los 17 años de esa dura pérdida en su vida tuvo un grave accidente filmando una serie en su pierna y una amiga le aconsejó justamente hacer Reiki.
“Voy a la mina de Reiki y me dice: ‘Tengo un mensaje para vos. Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies’. Y desde ahí, 17 años después, me lo puse y lo llevo. No sé, creer o reventar”, cerró su fuerte historia.