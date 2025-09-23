Karina Jelinek contó la verdad del posteo donde confirmó su separación de Flor Parise: "Fue una..."

Hace pocos meses incluso se habían mostrado juntas en una nota televisiva y habían anunciado que tenían ganas de casarse de manera simbólica al estilo maya a fin de año en Tulum, México. Durante estos años compartieron varios viajes juntoas (muchos a Ibiza) y proyectos juntos.

Karina Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013 cuando se separaron en medio de un gran escándalo mediático y el divorcio se concretó en 2014.

Qué dijo Karina Jelinek de su fuerte posteo contando su separación de Flor Parise

En una nota con LAM (América Tv), Karina Jelinek se refirió a lo sucedido en la previa que motivó su mensaje en redes anunciando que se encontraba soltera y reconoció actuar por un impulso tras una "peleita" con Flor Parise en un boliche que la molestó.

"Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales", comenzó explicando la modelo sobre ese polémico mensaje virtual.

Y luego contó qué pasó de verdad: "Digo: '¿no, qué dije?'. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas. Ese día que había publicado, salí de Tequila, que me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue así real".

Sobre su vínculo con Flor Parise y el motivo de su enojo, explicó: "Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir que estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".

En ese sentido, Karina Jelinek reconoció: "Soy un poco tóxica también la verdad pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".

"Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día", finalizó la modelo sobre su actual estado sentimental y aquellos planes de casamiento simbólico que había con Flor Parise.