Karina Jelinek contó la verdad del posteo donde confirmó su separación de Flor Parise: "Fue una..."

Karina Jelinek sorprendió a todos el viernes con un picante mensaje desde sus historias de Instagram donde confirmaba su separación de Flor Parise tras seis años de noviazgo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Karina Jelinek habló en LAM después de aquel mensaje en Instagram donde decía que se encontraba "súper soltera" y avivó los rumores de separación de Flor Parise.
Karina Jelinek sorprendió a todos el viernes con un picante mensaje desde sus historias de Instagram donde confirmaba su separación de Flor Parise tras seis años de noviazgo.
En el mensaje que subió, la modelo comentaba que su estado sentimental era de soltería y avivó los rumores de una nueva pelea y crisis con su pareja.
"Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Karina Jelinek en sus redes sociales junto el emoji de un coracón contando por primera vez de su separación de Flor Parise.
Jelinek y Parise se conocieron en 2017 mediante amigos en común y su vínculo se consolidó en 2019, en una historia de amor que nació primero como una gran amistad.
Hace pocos meses incluso se habían mostrado juntas en una nota televisiva y habían anunciado que tenían ganas de casarse de manera simbólica al estilo maya a fin de año en Tulum, México. Durante estos años compartieron varios viajes juntoas (muchos a Ibiza) y proyectos juntos.
Karina Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013 cuando se separaron en medio de un gran escándalo mediático y el divorcio se concretó en 2014.
Qué dijo Karina Jelinek de su fuerte posteo contando su separación de Flor Parise
En una nota con LAM (América Tv), Karina Jelinek se refirió a lo sucedido en la previa que motivó su mensaje en redes anunciando que se encontraba soltera y reconoció actuar por un impulso tras una "peleita" con Flor Parise en un boliche que la molestó.
"Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales", comenzó explicando la modelo sobre ese polémico mensaje virtual.
Y luego contó qué pasó de verdad: "Digo: '¿no, qué dije?'. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas. Ese día que había publicado, salí de Tequila, que me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue así real".
Sobre su vínculo con Flor Parise y el motivo de su enojo, explicó: "Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir que estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".
En ese sentido, Karina Jelinek reconoció: "Soy un poco tóxica también la verdad pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".
"Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día", finalizó la modelo sobre su actual estado sentimental y aquellos planes de casamiento simbólico que había con Flor Parise.