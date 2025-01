Petrona comunicó su decisión sobre su futuro en Gran Hermano 2024 y dejó a todos en shock

El lunes, al conectarse con a casa, Santiago del Moro intentó desalentar el deseo de Petrona de irse. "Si vos te vas, a los pocos días, te vas a arrepentir", fueron las palabras del conductor.

En las últimas horas, en una charla con Brian Alberto, Lourdes Ciccaroni y Martina Pereyra, La Tucumana sorprendió al anunciarles que tomó la decisión de seguir en Gran Hermano 2024.

"Quiero pedir que apoyen a los chicos... por favor, Brian al 9009, Martina al 9009, Lourdes al 9009....", exclamó Petrona y, luego de un silencio, remató: "¡Y Petrona al 9009!". Enseguida, todos estallaron con una ovación en señal de apoyo a su compañera.

Una participante quiere abandonar Gran Hermano 2024 y le pidió al público que la elimine

Luego de que el conductor de Gran Hermano 2024(Telefe), Santiago del Moro, anunciara que todos los jugadores quedarían nominados en una placa positiva, una participante pidió que no la votaran porque no quiere "continuar".

“Hoy después de la eliminación… ¡todos a placa! Solo podrá bajar quien gane el liderazgo”, había revelado el domingo el presentador del reality en sus historias de Instagram.

"Va a estar muy lindo, se viene algo fuerte antes del repechaje”, había sumado.

En medio de las novedades, Petrona Jerez expresó angustiada: "Les pido por favor que no me voten. Me quiero ir por la puerta grande. Lamento informarles esto, porque me duele el alma. Vine por un sueño".

"Me gana la angustia. Extraño estar con mi familia. Me duelen muchas cosas, porque creo que yo lo di todo. Di amor, di todo de mí, risas, las barbaridades que hago, baile. Dejé todo aquí, tal como prometí. No me quiero sentir cobarde por abandonar el juego. Yo quiero salir por la puerta grande", siguió.

Luego, entre lágrimas, dijo: "Cada día se me hace más difícil estar acá, estoy orgullosa de haber estado en la casa más famosa, con gente linda que me ha tratado como una reina. Darle gracias a Gran Hermano por darme este espacio, de venir acá a jugar, a conocer. Se me hace muy difícil seguir acá. Por eso, les pido de corazón que no me voten, no quiero continuar. Agradezco cada voto. Me gana la tristeza, la angustia. La verdad es que yo ya tiré la toalla".