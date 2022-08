PH Podemos Hablar: ¡Andy Kusnetzoff se dejó cortar el pelo en vivo por un invitado!

Andy K le corta el pelo Marquito Navaja captura.jpg Andy Kusnetzoff bajo las tijeras de Markito Navaja anoche en PH Podemos Hablar (Telefe).

Y cuando Andy Kusnetzoff le pidió que demostrase su arte, ya con peine y tijera en mano sobre el pelo del conductor de Telefe Navaja disparó en tono de broma: “Yo les hacía color, más que nada, a los chicos porque todos me decían que cortando era muy malo”. En tanto, mientras que el corte ya estaba en proceso el rubio, aterrado, disparó “¡Pará, pará! Estás muy entusiasmado”, obteniendo como respuesta “A mí me dijeron que corte y yo corté” ante la risa de todos.

Andy K le corta el pelo a Luciano Pereyra captura.jpg Luego el conductor de PH Podemos Hablar jugó a ser peluquero y eligió como modelo a Luciano Pereyra.

Pero eso no fue todo. Porque inmediatamente Andy le pidió a Navaja que le enseñe a cortar el pelo. Y como no podía ser de otra manera, se la agarraron con el comensal más cercano a ellos. Así, mientras se le atragantaba la comida a Luciano Pereyra, de repente se encontró siendo el modelo perfecto para cerrar el momento peluquero del programa sabatino. ¡Moviendo las cabezas!, diría Roberto Giordano en los '90.

Marina Calabró volvió a la carga contra Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con su nueva temporada de PH Podemos Hablar en abril de este año y tras el estreno recibió una fuerte crítica de Marina Calabró desde el ciclo radial que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre, Lanata sin filtro. "El nuevo PH... Más o menos nuevo. Está oscureli (por el punto de encuentro), queda en penumbras. Esto de hacerlo moderno e intimista. Lo intimista se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz chicos", apuntó la periodista tras el primer programa.

Y añadió: "No sé, a mí no me gustó, principalmente el fondo marrón. No se usa el marrón en televisión, horrible, no va". En este contexto, Andy Kusnetzoff habló con LAM, América, tras su regreso al aire -que fue lo más visto de ese sábado- y evitó enfrentar la opinión de Marina Calabró y él resaltó que está contento por cómo se dio el primer programa en su regreso a la tevé: "El que que quiera criticar está bárbaro, yo estoy feliz. No tengo idea lo que dijo Marina", precisó.

marina calabro andy kusnetzoff.jpg Marina Calabró criticó fuertemente la temporada actual de PH Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce los sábados en la pantalla de Telefe.

Así las cosas, Marina Calabró se refirió con ironía a la respuesta del conductor Andy Kusnetzoff a su fuerte crítica al programa y lo desafió a que le conteste sin "miedo".

"Yo prefiero que me respondan con maldad... ¡Si me va a responder con miedo, no tiene sentido porque no nos podemos seguir peleando! ¡Me responde con demasiado cariño, Kusnetzoff!”, indicó picante la panelista, continuando la polémica.