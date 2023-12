PH, Podemos Hablar: los invitados del último programa del año de Andy Kusnetzoff 

En su séptima temporada, el programa que ya se convirtió en un clásico de los sábados volvió renovado con invitados espectaculares y muchas novedades.

Raquel Mancini recordó su terrible experiencia con Andy Kusnetzoff: "La pasé pésimo"

En las últimas horas trascendió un nuevo escándalo en la grabación de PH Podemos Hablar que se habría originado entre los invitados Sofía Martínez y Martín Bossi.

En este sentido, en el programa LAM, América Tv, Raquel Mancini recordó su mala experiencia con Andy Kusnetzoff cuando él era notero de Caiga Quien Caiga.

La ex modelo recordó los comentarios que le hacía el entonces notero cada vez que la cruzaba en un evento y cómo la trataron en el ciclo que conducía Mario Pergolini.

"La pasé pésimo (con Kusnetzoff), lloraba, no iba a eventos. Fue cuando él hacía Caiga Quien Caiga, fue tremendo. Fue compañero mío de colegio", comenzó la nueva angelita tras la salida de Nazarena Vélez.

"Me hacía sentir mal, me corría... Me decía: ¿Qué pasaba con tus labrios? En vez de dejarme explicarle qué pasaba en los labios... Cortaba, editaba, y se burlaban pero mal", precisó Mancini.

Y luego comentó cuando se cruzó con Pergolini en un shopping de Palermo y le consultó por estas situaciones que pasó cuando era abordada por su programa en distintos eventos y le pidió explicaciones.