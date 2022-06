PH, Podemos hablar: quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff del sábado 2 de julio

logo PH 1.jpg

Todos los sábados, personalidades del mundo del espectáculo, la música, el deporte y la política visitan a Andy y se sorprenden al descubrir que tienen mucho más en común de lo que piensan.

El clásico de cada semana, donde todos Podemos Hablar. Andy, cinco invitados y una oportunidad única para encontrarse.

Marina Calabró volvió a la carga contra Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff volvió a la pantalla de Telefe con su nueva temporada de PH Podemos Hablar en el mes de abril pasado y tras el estreno recibió una fuerte crítica de Marina Calabró desde el ciclo radial que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre, Lanata sin filtro.

"El nuevo PH... Más o menos nuevo. Está oscureli (por el punto de encuentro), queda en penumbras. Esto de hacerlo moderno e intimista. Lo intimista se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz chicos", apuntó la periodista tras el primer programa.

marina calabro andy kusnetzoff.jpg Marina Calabró criticó el regreso de Andy Kusnetzoff con su sexta temporada de PH, Podemos hablar (Telefe).

Y añadió: "No sé, a mí no me gustó, principalmente el fondo marrón. No se usa el marrón en televisión, horrible, no va".

En este contexto, Andy Kusnetzoff habló con LAM, América, tras su regreso al aire -que fue lo más visto de ese sábado- y evitó enfrentar la opinión de Marina Calabró y él resaltó que está contento por cómo se dio el primer programa en su regreso a la tevé: "El que que quiera criticar está bárbaro, yo estoy feliz. No tengo idea lo que dijo Marina", precisó.