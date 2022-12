PH, Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff del sábado 10 de diciembre

En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: Flavio Mendoza, Ángela Torres, Yeyo De Gregorio, Juliana Díaz y Locho Loccisano.

Todos los sábados, personalidades del mundo del espectáculo, la música, el deporte y la política visitan a Andy y se sorprenden al descubrir que tienen mucho más en común de lo que piensan.

El clásico de cada semana, donde todos Podemos Hablar. Andy, cinco invitados y una oportunidad única para encontrarse.

Andy Kusnetzoff y una confesión íntima sobre cómo conoció a su mujer

Este lunes, Flor Peña comenzó la semana con un invitado muy especial que visitó el piso de LPA (América TV): Andy Kusnetzoff, el entrevistador por excelencia que, en esta oportunidad, fue él quien debió responder las preguntas.

El conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe) contó detalles exclusivos de cómo nació su relación con Florencia Suárez, y reveló un particular detalle que sorprendió a todos.

Andy confesó que por mucho tiempo quiso evitar el acercamiento por compartir el plano laboral, y contó cómo nació todo: "Empezamos como amigos, y hubo mucho tiempo donde hubo resistencia de ambos".

"Cuando nos conocimos, los dos estábamos en pareja, después nos separamos, ya teníamos una historia", dijo y reveló segundos después lo que más llamó la atención de Flor y sus compañeros.

"Me acuerdo que hasta me tuve que abrir un Facebook de la radio para poder espiarla, ver que había, veía que ella iba al boliche, salía, y yo sufría mucho porque ella no quería estar conmigo", confesó.