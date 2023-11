Pía Shaw reveló la original manera con la que Guido Mazzoni conquistó a Sol Pérez

“Hablaba de los dientes”, contó la periodista sobre el insólito mensaje de amor que Guido le había enviado a Sol el 13 de febrero cinco años atrás, lo que provocó las risas de la modelo para luego iniciar un romance que hoy se transformó en matrimonio.

¿Qué decía el mensaje completo con el que Guido enamoró a Sol? “Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas mi brazo con toda tu fuerza, y se lo llevaría a mi dentista para que haga un molde, y lo colgaría en el respaldo de mi cama”.

Asimismo, la panelista de Georgina Barbarossa mandó al frente a los padres del novio contando que la ceremonia se demoró debido a que llegaron tarde al registro civil.

Este miércoles Sol Pérez y Guido Mazzoni pasaron por el Registro Civil y se casaron frente a una gran cantidad de invitados. Al concluir, ambos se tomaron un tiempo para hablar con la prensa y contaron cómo continuará su vida de recién casados.

"Este el civil pero falta la gran boda que venimos planeando hace mucho tiempo. Después, están los Martín Fierro de la moda así que nuestras mini vacaciones se postergaron un poquito y después nos vamos una semana y ya arranca Gran Hermano así que a trabajar”, expresó Sol en la nota que mostraron a través de LAM (América).

Además, conmovió a todos al hablar de el amor que siente por su marido y admitió: “Guido es todo lo que está bien, no tiene maldades y él dice que yo lo sorprendo todos los días pero él me sorprende a mí con detalles, me hace sentir la persona más feliz del mundo y que puedo con todo. Somos una gran equipo y creo que elegí a la mejor persona para formar una familia”.

En ese sentido, al hablar de su luna miel hizo un gran anuncio sobre los planes de agrandar la familia y aseguró: “El año que viene nos iremos y capaz que vemos a ver si llegamos con un integrante más en la familia. Vamos a ver y vamos a intentar, es una idea pero bueno, viste a veces una olea es cosas y Dios dirá. Vamos a empezar a practicar el año que viene”.