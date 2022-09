Estefi Berardi reveló una situación de acoso que vivió con un representante

Embed

Berardi sostuvo que ella no lo vivió como un hecho de acoso. "Para mí no fue un acosador... fue un boludazo", afirmó. Sin embargo, Yanina Latorre le explicó que ese hombre se sobrepasó y eso no tendría que haber sucedido: "Si estás en un contexto laboral y un tipo te pone contra una pared... No es un boludazo, es un acosador y vos no tenés por qué soportar eso".

Por último, la angelita remarcó que ella prefirió no avanzar judicialmente con el tema. "No me parece que es para escracharlo. De todos modos, no está bueno lo que hizo. Y le apareció otra chica, que lo denunció en la Asociación de Actores. Después tuve otro representante, que me dijo: 'vos lo tendrías que haber denunciado'", cerró.

¿Quién es el novio de Estefi Berardi?

Este año, en el inicio de la temporada de LAM en América, Ángel de Brito quiso saber sobre el presente sentimental de su nueva angelita, Estefi Berardi.

"¿Quién es tu novio?", le preguntó el conductor. "No es del ambiente. Es un desconocido", manifestó.

Enseguida, todas sus compañeras empezaron a indagar sobre el joven en cuestión.

"¿Cómo se llama?", indagó Yanina Latorre. "Se llama Mauricio", precisó Berardi.

"¿A qué se dedica?", retrucó la rubia. "Se dedica a la política", añadió la ex Combate.

Ante la insistencia de sus compañeras, Berardi reveló que su pareja es el subsecretario del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Colello.