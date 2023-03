Picante mensaje de Jimena Barón a Gianinna Maradona: "Miedo ténganme a mí"

"Yo pedí agarrar la serpiente de “La Cobra” porque me encantan. Y agarré una tarántula (spoileando videoclip ok) porque tampoco me dan miedo las arañas (las conozco demasiado tal vez). Miedo ténganme a mí y a Sadaic si me traicionan", expresó Jimena en Twitter junto a una imagen sosteniendo una serpiente en el campo.

El mensaje, si bien podría tener varias connotaciones, sería una irónica advertencia dirigida a Gianinna, quien era su amiga y después comenzó a salir con Osvaldo.

Cabe recordar que en su momento, Jimena Barón estrenó el hit La Cobra, una canción que habla de su relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo. El tiempo pasó y después de un tiempo sin pareja Jimena hace ya un tiempo está feliz y enamorada de Matías Palleiro.

Dalma Maradona, incómoda cuando le preguntaron por Daniel Osvaldo: "Basta"

Dalma Maradona brindó una entrevista al ciclo A la tarde, América Tv, y se mostró un tanto incómoda con un tema en particular.

Después de hablar del cumpleaños de su sobrino y de su mamá Claudia Villafañe, la actriz se mostró un tanto incómoda al ser consultada por la situación sentimental de su hermana Gianinna Maradona con el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Sobre el cumpleaños de Benjamín, comentó: ”Fue hermoso. La verdad que pudo compartirlo con toda la familia, de los dos lados, así que estuvo espectacular”.

Dalma aseguró que su mamá Claudia Villafañe estaba “muy bien” y “con mucho trabajo”, y comentó que no está distanciada de Jorge Taiana, sin dar demasiadas precisiones.

En cuanto el cronista le preguntó por Daniel Osvaldo, Dalma comentó sin vueltas: “No, basta. No hablo de eso porque después dicen cualquier cosa”. Y cerró la puerta para evitar dar más declaraciones.