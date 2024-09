Picante respuesta del chofer de Silvina Luna a Gustavo Conti: "Barrio es donde vivo, no un..."

Lejos de hacerse el distraído, Gustavo Conti le contestó fuerte al ex chofer de la rosarina: “A todos los bolud… que figuran, que se ocupen de su vida, muertos. Para no perder tanto el tiempo con pel… como estos, ese ridículo, este ‘che pibe’ que salió a hablar y no sé ni quién es”, dijo el marido de Ximena Capristo.

Luego de su descargo, el ex chofer de Silvina Luna grabó un video que subió a las redes desde Carapachay, localidad donde vive: “Es raro escuchar cómo la gente sale a hablar y sin que se las haya nombrado, como que tuvieran cola de paja”, comenzó.

“Hablar de barrio cuando estás hablando desde el confort de tu casa en un country. Yo hablo desde mi lugar de trabajo, donde siento doce horas el cu.. laburando, no yendo a dar entrevistas y que me paguen contando la vida de los demás”, apuntó picante.

Y remarcó: "No tengo un millón de seguidores porque yo me dedico a trabajar 12 horas, de día, noche, en ruta, con lluvia...".

“Barrio es Carapachay donde yo vivo, eso es un barrio. Donde se respeta la amistad, donde no se los traiciona a los amigos. Desde ese ámbito de barrio sí se puede hablar, desde un country, con seguidores y cobrando, no”, cerró fuerte el ex chofer de Silvina Luna en respuesta a Gustavo Conti.

Una amiga íntima de Silvina Luna contó el día que la vio en sus sueños y recibió fuertes señales

A un año del fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna, una de sus amigas más cercanas, Analía Reina, habló por primera vez en LAM, América Tv, para recordar a su amiga en esta dolorosa fecha.

“Yo no suelo soñar mucho pero una vez solo vez soñé que se presentaba en la casa de una abuela mía. Estábamos en un almuerzo, de repente se puso la mesa en off y ella me chistaba desde un costado. Me decía 'gorda soy yo y me puse así para venir a verte'", comenzó contando.

Y continuó: "En el sueño le pregunté de todo, si estaba bien, si comía. Se rio y me dijo 'no como pero estoy bien, vengo a darte un mensaje: quiero que le digas a todas las personas que me conocen, nuestros amigos, que todo lo que hablan y dicen los puedo escuchar pero no puedo interactuar. Es muy difícil de explicar'. Muy fuerte”.

“En el sueño me despierto, las llamo a mis amigas, les cuento y no me creían. Automáticamente empezaron a aparecer mariposas amarillas, cientos. Ahí, Estefi y Vito me dicen que ahora sí me creen. Me despierto de verdad del sueño, eran 4am y casualmente ese mismo día Ezequiel (su hermano) soñó con ella, a la misma hora”, reveló dejando a todos en el estudio movilizados.

Luego, contó lo que ocurrió después del sueño y manifestó: “Agarré el teléfono, les escribí a mis amigas, les cuento todo y una de las chicas me pregunta si me fijé el significado de las mariposas amarillas. Nos fijamos, y quería decir que una persona que ya trascendió, desde donde está, es la manera que tiene de hacerte saber que te está cuidando, y que es maso menos lo que me vino a decir en el sueño”.

“Me preguntas a mí cuando es la última vez que la vi a Silvina y fue en ese sueño. Muchas coincidencias, y así un montón de señales. Me dio tranquilidad porque la he visto sufrir tanto que el día que se fue sentí paz por ella”, concluyó.