Picante teoría de Majo Martino sobre el motivo por el que Flor Moyano denunció a su hermano

"Si Juan realmente la hubiera violado, él estaría preso. Es mi hermano pero no soy una loca que defiende por eso. Yo más allá de escucharlo a él, hablé con las autoridades del canal, con gente de la productora y con otros participantes porque quería saber qué era lo que realmente había pasado. Yo le creo a mi hermano porque hubiera sido la primera en hacerlo pagar si realmente lo hubiera hecho", comenzó diciendo visiblemente angustiada.

En tanto, la panelista de Carmen Barbieri detalló su teoría sobre lo ocurrido: "Florencia no quería que afuera la vieran tan expuesta. Ella le decía que no, pero no se refería a no tener relaciones sino a no mostrarse en una situación íntima. Cuando las cosas avanzan, ella se sintió expuesta y le pide a Juan que hable con la producción para que no se muestren las imágenes. Él fue pero le dijeron que las iban a poner igual porque era un reality".

Asimismo, remarcó las razones por las que considera que la Justicia le creerá a su hermano. "¿Ustedes creen que la producción no hubiera intervenido? Si hay cámaras monitoreadas las 24 horas, ¿no piensan que lo hubieran sacado de los pelos? Yo fui la que lo recibió cuando lo sacaron del reality. Él no sabía bien qué era lo que había pasado, sólo le hablaron de 'incomodidad' de parte de ella. Mi hermano estaba muy angustiado", detalló.

Por último, y ya quebrada por completo, Majo concluyó la defensa de Juan Manuel Martino asegurando: "Yo sé quién es mi hermano, es el que me aconseja, me cuida, me protege. Me parece re injusto lo que está atravesando y si bien siempre hay que escuchar a la mujer, hay que ver cada caso en particular. Mi hermano hace un año que se viene guardando y lo estamos sosteniendo. Gracias a Dios, esta situación se dio en un reality. En un departamento o en una casa, hubiera sido más difícil de probar su inocencia".

La durísima decisión del abogado de Flor Moyano ante la reaparición pública de Juan Martino

Luego de la reaparición pública de Juan Martino, quien se defendió en el piso de Intrusos, América Tv, de la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano, el abogado de la modelo fue contundente y adelantó que pedirá la detención del actor, por los hechos denunciados que habrían ocurrido en 2022 el reality El hotel de los famosos, El Trece.

Roberto Castillo, letrado de Flor Moyano, explicó en el ciclo A la tarde que pedirá la detención de Juan Martino, por desprestigiar a su defendida con su relato y que los peritos de la causa dieron crédito a los relatos de su representada.

“Recurrió a muchos caminos que no para desprestigiar a Florencia. Debería responsabilizarse de sus actos. Está intentando ensayar una defensa e intentó enjuiciarla públicamente a ella”, precisó Castillo en comunicación con el programa que conduce Karina Mazzocco.

Y fundamentó: “Quedó demostrado que es una persona que no tiene solidez para defenderse. Todo lo que dice Florencia es cierto, hay videos que lo demuestran. ¿Cómo él entiende que ella prestó su consentimiento ante esos actos?”.

“Entonces, ¿ella es una persona totalmente frágil desde su intelecto para denunciar un abuso cuando hay 200 cámaras, pero es lo suficientemente inteligente para pasar por arriba de la experiencia de las peritos? Hay personas que conviven 20 o 30 años que sufren esto y se mueren sin contarle a nadie que fueron abusadas sexualmente”, agregó el abogado.

Al tiempo que también indicó: “Lo que se hizo hoy es un enjuiciamiento público. Nadie le repreguntó cuando él dijo: ‘Tardó un mes en denunciar’. En realidad, hay víctimas que tardan siete u ocho años en denunciar”.

Asimismo detalló que “Lo que hizo viola los tratados internacionales que tienden a proteger y resguardar la psiquis de la mujer. Incluso, cuando se refirieron a Macarena, una de las testigos, él, en vez de decir ‘Quién es Macarena, está mintiendo’, lo que hizo fue referirse a mi defendida y amenazarla diciendo que iba a sacar mensajes de Florencia. La atacó directamente a su prestigio y dignidad. Es un elemento suficiente para pedir la detención”.

“Hay tres testigos que declararon a favor de ella y otros que la fiscalía nos pidió que los llevemos nosotros a una comisaría, pero cuando vamos a la comisaría nos dicen que no tienen recursos para imprimir las declaraciones de los testigos. Nos están obstaculizando”, finalizó Roberto Castillo.