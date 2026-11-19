Visiblemente enamorado, el nuevo amor de la periodista se deshizo en halagos. "Aparte de linda, es inteligente, simpática. Nos estamos conociendo y la estamos pasando bien", remarcó antes las consultas del notero en pos de conocer cómo fue que se produjo el flechazo entre ellos.

Asimismo, consultado sobre las recientes versiones que vincularon a Pilar con el Chato Prada -gerente artístico y de programación de América TV-, Martín se declaró "cero celoso".

Al tiempo que cuando el cronista le hizo saber que recientemente la angelita deslizó en un desfile de modas sus ganas de casarse, el empresario reaccionó deslizando que eso era "montón", y señaló que probablemente sea un deseo: "Debe haber dicho 'me quiero volver a casar'", analizó cauto.

Y a pesar de que ambos son personas muy ocupadas, el hombre de las finanzas del antiguo canal de la palomita confió que a lo largo de la semana ya han encontrado varios momentos para compartir saliendo a cenar y a tomar algo para conocerse a fondo. ¡Enhorabuena!

Cuál fue la reacción del Chato Prada ante las versiones de romance con Pilar Smith

Tras su separación de Lourdes Sánchez, luego de 16 años de relación y un hijo en común, Pablo Chato Prada quedó en el centro de las versiones de romance con una reconocida periodista. Sin embargo, el productor decidió salir a aclarar la situación y fue contundente sobre su presente sentimental.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito publicó un mensaje en su cuenta de X que revolucionó el mundo del espectáculo. "Romance confirmado", escribió el conductor de LAM, acompañando el posteo con una fotografía en la que se veía al gerente de programación de América TV junto a Pilar Smith, ambos sonrientes y posando frente a cámara.

La publicación no tardó en generar repercusiones y despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible vínculo amoroso entre el productor y la periodista de espectáculos.

Ante el revuelo que se generó, el propio Chato Prada decidió pronunciarse durante la mañana del martes y ponerle un freno a las versiones. A través de sus historias de Instagram, compartió una postal mientras realizaba su habitual entrenamiento en el gimnasio y aprovechó para desmentir la información.

"No estoy de novio! Jaja", expresó el productor, mencionando en su publicación tanto a Ángel de Brito como a la propia Pilar Smith.

De esta manera, el productor salió a aclarar públicamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la periodista y dejó en claro que, por el momento, no está en pareja.