Pitty, la numeróloga se defendió de la denuncia de Andrea Rincón y reveló escabrosos detalles de cuando la atendió

"¿Justo ayer no se bautizó y dejó todos sus pecados y perdonó? Nunca le cobré un peso, jamás", comenzó diciendo la mística mujer. "Ella vivía en el octavo, y yo estaba en el sexto, yo atendía ahí, y ella se cortaba toda, venía y tocaba el timbre, y a mí me impresionaba mucho", recordó.

Ahí Nazarena Vélez la paró en seco y le dijo que no cuente esos detalles. "Si vos te paraste en la puerta de un sanatorio a contar... y das ese tipo de declaraciones, me parece un montón", opinó Nazarena.

"Es fácil, porque existen los archivos. Andrea un montón de veces comimos juntas, yo la contuve. Ella estaba desesperada por entrar a una familia. Decía: 'tengo que buscar una estrategia para entrar a una familia'. Yo no voy a entrar en esa que ella hizo. Yo nunca le cobré un peso. Ella tiene una ansiedad, tiene algunos problemas, que en ese momento todo el medio me decía: 'cuidate, porque esta piba...'", detalló.

Maite Peñoñori la detuvo y expresó: "Ahí, perdón, hay como una irresponsabilidad de tu parte, porque si vos veías que tenía un tema psiquiátrico, no quiero faltar el respeto a todos tus estudios, pero ahí me parece que es para decirle que vaya a un psiquiatra o a un psicólogo".

Más adelante, Pitty recordó: "Yo tuve la mejor con ella siempre. La escuché, a mí me encantó siempre conocerla a Andrea. Tenía un montón de problemas. Un día tenía que hacer un viaje y me olvidé una valija en la oficina, vuelvo y me dijeron que Andrea estaba en el hospital, enfrente. Dije: 'bueno, voy a cruzar'. Cuando crucé, quisé entrar al hospital, estaban todos los medios, me pusieron el micrófono y yo dije: 'ayudenla, porque ella es una buena persona'. Está grabado".

"¿Solo eso? ¿No contaste lo que te dijo adentro del consultorio?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. "Nada", le respondió. "Le mandé un mensaje y le puse 'estoy para lo que necesites'. La chica estaba mal. Nunca recibí nada. Lo único que hice fue decir 'ayuden, porque ella necesita y es una buena chica'. Cuando salió de su internación empezó a recibir un montón trabajo. Yo dije 'qué bueno, lo que le pasó a Andrea'.Yo siento que fue por lo que dije yo", aseguró.

"No, bueno, pero tampoco es que le llovió trabajo por lo que vos dijiste", le contestó Peñoñori. Después, remarcó: "Al tiempo, le volví a mandar un mensaje, 'mirá, Andrea, estoy para lo que necesites, si vos necesitás aclarar algo, me parece que hay una confusión, yo estoy'. Es el día de hoy que estoy. Y te voy a decir más: hace dos meses la encontré en la esquina de mi casa y me saludó. Yo no tengo ningún problema de aclarar lo que ella necesite, yo a ella no le hice nada".

Al final, consideró que Andrea Rincón se enojó por que ella sí le cobró la consulta a Julieta Ortega. Rincón, en el ciclo radial de Rock&Pop, contó que a varias de sus amigas le había recomendado ir con Pitty.

La palabra de Pitty La Numeróloga tras conocerse que fue contratada por el Banco Nación: "Me pagaron poco"

Tras conocerse la noticia que trabajaba para la gerenta del Banco Nación, María del Carmen Barros, popularmente conocida como Pitty La Numeróloga, habló sobre el tema.

Pitty reveló que cumple funciones para María del Carmen Barros, gerenta general del BNA y explicó: "Lo que hago es una especie de coaching donde, a través de la matemática pura, voy sumando desarrollando y diciendo dónde estás parada".

La Numeróloga detalló en Lanata Sin Filtro que da "diferentes tips de motivación para que puedas sacar tu mejor versión en tu trabajo, un acompañamiento claro y conciso en base a los números".

Consultada por los casi 1.800.000 pesos que cobró en seis meses en el BNA bajo el concepto de "clases de coaching", Pitty explicó que, en realidad, tuvo que bajar su tarifa normal para trabajar en el banco porque le conviene a su currículum.“Me pagaron poco encima”, señaló.

Luego explicó que cada individuo buscará una asistencia diferente como en la psicología, la psiquiatría o en la numerología: “Vienen, se encuentran desmotivados, sienten que los desbordan los problemas, entonces hay distintas técnicas en las cuales vos podés colaborarle”.

Al concluir aclaró: “El trabajo lo tenés que hacer vos, lo que te doy es un acompañamiento claro, conciso. Después, está en la fuerza de voluntad y lo que vos tengas para hacer”.