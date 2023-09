Terrible acusación de Andrea Rincón contra Pitty, la numeróloga: "Abusa de..."

"Uno va en un momento de desesperación, yo estaba muy desorientada en mi vida y no me ayudó. Después, en el momento que yo estaba internada, se paró en la puerta del Hospital Fernández a hablar con todos lo medios, a contar todas las intimidades que yo le dije. Rompió la confidencialidad, y no le preguntó a nadie cómo estaba. Dijo absolutamente todo",reveló.

Rincón también dio detalles sobre cómo fueron esos encuentros con Pitty: "Me dio una vela horrible, color rosa flúo con forma de estrella y me habrá preguntado la fecha de nacimiento nada más".

Y agregó furiosa: "¿Cómo se le llama a una persona que bajo la desesperación de alguien viene y te saca dinero? ¿Cómo se le llama a una persona que abusa de la necesidad de las personas, te saca dinero y se hace la que tiene un poder que no tiene? Porque a mí no me dijo una cosa certera...".

"Esta mujer vive y se abusa de la necesidad y la desesperación de las personas. A mí me agarró destrozada y no solo eso, no solo te saca dinero, sino que después va y cuenta en una cámara de televisión. Fue a hablar intimidades de todo tipo a los programas de televisión. Nada de lo que me dijo fue real, se abusa de la necesidad de las personas", cerró.

La picante respuesta de Andrea Rincón a Yanina Latorre tras su dura opinión por bautizarse en una pileta

El domingo, Andrea Rincón festejó su bautismo cristiano y compartió las fotos del ritual en su cuenta de Instagram sin esperar la repercusión que tuvieron en las redes sociales y en los medios.

Aunque miles de personas la felicitaron por la decisión, otras se rieron de las postales en donde la actriz es sumergida en una pelopincho. Yanina Latorre dio que hablar con su picante crítica, y la actriz no dudo en responderle.

“No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, señaló Andrea en Quién paga la fiesta (Rock&Pop) en referencia a la parroquia de Villa Celina, La Matanza, a la que va todos los domingos.

“Al final lo compartí... no invité a todos mis amigos, es una iglesia chiquita. Vengo de un proceso grande y busqué en varias iglesias, por eso hago 40 minutos para irme a esta y no a una de Palermo”, reveló Rincón sobre la parroquia de Villa Celina, La Matanza, a la que va todos los domingos.

Luego explicó: “Cuando sos bebé no es un bautismo que elegís entonces esto es una elección propia, reconocerse hija de Dios”. Acto seguido, uno de sus compañeros le preguntó respecto al uso de una pileta de lona para hacer la ceremonia. “No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en alguna iglesias es más humilde... una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, comentó la actriz.