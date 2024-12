Polémica tras el cumpleaños de Wanda Nara: una separación inesperada sacude las redes

Embed

Fue Gustavo Méndez, periodista de Implacables (El Nueve), quien contó desde sus Instagram Stories que la modelo y su pareja fueron las protagonistas de un escándalo. “Estaba Karina Jelinek con su novia y parece que Parise se enojó y se tomó el palo del cumple y la dejó sola a Karina”, confió.

Karina Jelinek, Flor Parise y Wanda Nara.jpg

Así, acto seguido mostró una captura de historia virtual de Jelinek que mostraba mensajes sin leer que decía “Plis no me dejes sola acá” y “¿Por qué me hacés esto?” seguidos de una llamada perdida que le hizo a Parise y que nunca le respondió.

“Jelinek la llamó y no le respondió y tiene un solo tilde. Danger. Y subió esta foto al estado ¿sin querer? ‘Mmmm’, dijo la muda. Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en la sangre”, escribió con picardía Méndez, si bien luego aclaró que tras la pelea cual "dos adolescentes" terminaron arreglándose.

aclaración Gustavo Méndez sobre pelea Karina Jelinek y Flor Parise.jpg

El episodio que opacó la fiesta de cumpleaños de Wanda Nara: "No le importó nada"

A horas de terminado el fiestón de cumpleaños de Wanda Nara, al que asistieron una enorme cantidad de famosos y hubo baile, música y jolgorio hasta bien entrada la madrugada, sus vecinos de Santa Bárbara manifestaron su descontento con el comportamiento de la conductora de Telefe.

En diálogo con Pamela David desde el móvil de Desayuno Americano (América TV), diferentes propietarios del country aseguraron que el reglamento establece que los festejos deben terminar a medianoche los días de hábiles, mientras que durante los fines de semana sí se pueden extender hasta la madrugada.

Embed

Y mientras que la primera vecina de Wanda entrevistada por el ciclo de América reveló que llamó a la garita de seguridad del barrio para quejarse por los ruidos molestos y el tremendo movimiento de autos circulando, éstos le informaron que Nara ya había sido anoticiada al respecto por la cantidad de quejas.

En tanto, una segunda vecina contó que a pesar de que su casa está a tres kilómetros de la propiedad de la ex de Icardi, los ruidos se sentían como si estuviese al lado. Además, confió que el chat del barrio estuvo revolucionado por el festejo que contó con los recitales de la propia Wanda, su novio L-Gante y Karina La Princesita.

Asimismo, sobre las posibles represalias que el consorcio de Santa Bárbara podría tomar contra Wanda Nara, las vecinas deslizaron que probablemente le apliquen una multa que podría rondar el medio millón de pesos, pero remarcaron que a la mediática "no le importó nada" y realizó el festejo porque para ella ese no es un monto significativo.