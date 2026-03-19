Polémica por el nuevo videoclip de Tini Stoessel: ¿le copió la idea a L-Gante y Wanda Nara?

Otro detalle que encendió las teorías fue una torta que aparece en la mesa, decorada con figuras muy particulares: un muñeco futbolista corriendo con la pelota en la mano y una novia abrazándolo desde atrás. Para muchos fans, una referencia directa, y nada sutil, a la historia de amor entre Tini y De Paul.

Entre elogios y críticas por las supuestas similitudes, lo cierto es que Tini volvió a lograr lo que mejor sabe hacer viralización. Y esta vez, con un videoclip que mezcla música, romance y polémica en partes iguales... o parecidas.

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Cuáles fueron las duras declaraciones de Tini Stoessel en medio del conflicto con Emilia Mernes

La fuerte pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sigue sumando capítulos y alimentando todo tipo de versiones. En medio del revuelo, las teorías sobre qué pasó realmente entre ellas no hicieron más que crecer: desde internas por cuestiones laborales hasta rumores insólitos como peleas por bailarines. En ese clima cargado donde la pareja de Rodrigo De Paul dejó de seguir en redes sociales a la novia de Duki, resurgió una antigua entrevista de la ex chica Disney que volvió a encender la polémica.

En ese reportaje, Tini Stoessel se mostraba más reflexiva y contundente que nunca al hablar de su presente personal y profesional. "Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria. Empecé a encontrarme. Era mucho más ingenua", había dicho, en frases que muchos interpretaron como un mensaje con destinataria.

Lejos de quedarse ahí, en la misma charla profundizaba sobre su cambio de actitud frente a los vínculos: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos, empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien', porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida".

Las declaraciones cobraron otra dimensión con el paso del tiempo, sobre todo cuando los usuarios detectaron un gesto virtual que no pasó inadvertido: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en redes sociales, lo que fue leído como una señal clara de distanciamiento.

Lo llamativo es que, hasta no hace mucho, ambas artistas se mostraban muy unidas. Compartían proyectos, se acompañaban en sus presentaciones y hasta habían colaborado musicalmente, lo que daba cuenta de una relación cercana y consolidada. Sin embargo, algo habría cambiado en el camino.