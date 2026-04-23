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Polémica: proponen a Juan Darthés para la serie de Andrea del Boca y estalla el escándalo

El actor fue mencionado como posible Ricardo Biasotti y la reacción fue inmediata: incredulidad, tensión y un debate que ya divide aguas antes de arrancar el proyecto.

23 abr 2026, 14:00
Polémica: proponen a Juan Darthés para la serie de Andrea del Boca y estalla el escándalo
Polémica: proponen a Juan Darthés para la serie de Andrea del Boca y estalla el escándalo

Polémica: proponen a Juan Darthés para la serie de Andrea del Boca y estalla el escándalo

La serie sobre la vida de Andrea del Boca todavía no empezó a rodarse, pero ya quedó envuelta en una fuerte polémica que sacude al mundo del espectáculo.

Todo estalló cuando se conoció que Juan Darthés fue mencionado como una de las opciones para interpretar a Ricardo Biasotti, expareja de la actriz y padre de Anna del Boca.

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Durante una charla pública, el abogado Juan Pablo Fioribello sorprendió al confirmar que el nombre del actor apareció sobre la mesa. “Juan Darthés es una persona acusada de una cosa muy espantosa, no sé cómo está su situación judicial… pero es una posibilidad bastante importante”, lanzó sin filtro.

Lejos de bajarle el tono, redobló la apuesta: consideró que el actor “reúne muchas condiciones” para el papel y deslizó que podría “encarnar perfectamente a Ricardo Biasotti”, aunque aclaró que todavía no hubo contactos formales ni con él ni con su entorno.

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El comentario dejó en shock a Marina Calabró, quien no ocultó su sorpresa en vivo: “No puedo creer que me hayas dicho que sí”, disparó, marcando el clima de incomodidad que generó la revelación.

Ante la repercusión, Fioribello intentó ordenar sus dichos: “No dije que sí, dije que es una posibilidad”, aclaró, aunque ya era tarde: el tema estaba instalado.

Mientras la biopic sigue en etapa de desarrollo, lo cierto es que el solo hecho de que el nombre de Darthés haya sido considerado alcanzó para encender un debate explosivo. Entre quienes lo ven como una apuesta artística arriesgada y quienes rechazan de plano la idea, la serie ya arrancó con ruido… y fuerte.

Andrea del Boca

     

 

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