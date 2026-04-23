Polémica: proponen a Juan Darthés para la serie de Andrea del Boca y estalla el escándalo

Embed - America TV on Instagram: " JUAN DARTHÉS ¿CONVOCADO PARA LA BIOPIC DE ANDREA DEL BOCA? Juan Fioribello, abogado: "Pensamos en él para hacer de Biasotti" #LapeClubSocial" View this post on Instagram

El comentario dejó en shock a Marina Calabró, quien no ocultó su sorpresa en vivo: “No puedo creer que me hayas dicho que sí”, disparó, marcando el clima de incomodidad que generó la revelación.

Ante la repercusión, Fioribello intentó ordenar sus dichos: “No dije que sí, dije que es una posibilidad”, aclaró, aunque ya era tarde: el tema estaba instalado.

Mientras la biopic sigue en etapa de desarrollo, lo cierto es que el solo hecho de que el nombre de Darthés haya sido considerado alcanzó para encender un debate explosivo. Entre quienes lo ven como una apuesta artística arriesgada y quienes rechazan de plano la idea, la serie ya arrancó con ruido… y fuerte.