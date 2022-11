Polémica tras los dichos de Roberto Piazza sobre la bisexualidad: "Es una perversión"

Ante la sorpresa y discusión de los panelistas, explicó: "El día que vos te enamores de un hombre y una mujer, o tenés sexo con los dos y no sepas para qué lado correr, le vas a cagar la vida a ella o él. Y también le vas a ca… la vida a tus hijos, en el momento que ellos sepan que estuviste con un hombre y una mujer, te lo van a echar en cara y les vas a cagar la vida a los dos”.

“Sino llamen a un psiquiatra y pregúntenle. Yo tengo 35 años de psicoanálisis encima", indicó dando detalles del por qué de su pensamiento .

Además, agregó: "No estoy de acuerdo con el poliamor, no existe. ¿Cómo vas a estar enamorado de dos personas o amar a tres personas? El sexo es una cosa y el amor es otra cosa. Incorporar a otra persona en el sexo, se llama polisexo y no poliamor. Si vos tenés una esposa y la amás, no creo que le caiga muy bien que vos estés enamorado de otra persona".

Embed

Roberto Piazza volvió a disparar contra Lali Espósito: ¡Ahora la trató de kirchnerista!

En medio de su excelente presente profesional, tanto a nivel actoral como musical, recientemente Lali Espósito generó revuelo tras sus declaraciones sobre por qué elije vivir en Argentina a pesar de todo. Y fue Roberto Piazza uno de los ciudadanos que reaccionó frente a los conceptos de la jurado de La Voz Argentina.

Tras leer “Yo elijo vivir acá. Tengo quejas, como todes, pero también un montón de cosas de por qué vivo acá…”, según las palabras de Espósito frente a Teleshow, el diseñador de alta costura no tardó en recoger el guante y desde sus historias virtuales disparó contra ella: “Todes… ¡¿Todes?! JAJAJAJA, qué pedazo de demagoga hipócrita”.

Pero eso no fue todo porque tras ello, en diálogo con PrimiciasYa, Roberto Piazza agregó durísimo sobre Lali Espósito que "Está totalmente vendida a los kirchneristas". Al tiempo que sumó: "Y a la gente pensante que estamos hartos de este sistema de gobierno, nos harta la demagogia y la hipocresía".

"Aquí tenés un show que se paga con nuestros impuestos y los no binarios están contentos. ¡Por la plata baila el mono! Como tantos otros en la Argentina y luego se quejan", siguió disparando Piazza contra la intérprete de Disciplina. Así como cerró puntualizando el pesar de muchos: "Y soportamos el manoseo eterno de nuestro maltratado país disfrazado hipócritamente".