Escándalo en Popstars: la hermana de una eliminada estalló contra el programa y lanzó una dura acusación

La furia de Valentina tras la eliminación de su hermana Máxima en Popstars

Tras su posteo en Instagram, Valentina Tellado subió un video a su TikTok hablando de lo que pasó con su hermana Máxima en Popstars y cuestionó los argumentos del jurado al eliminarla del reality.

“Voy a salir a hablar: básicamente no quisieron que me entere de que echaron a Máxima porque la hicieron entrar con un grupo de chicas donde la eliminan y a mí me hacen entrar con otro grupo de chicas por otra puerta, o sea, justo para que no me entere que la echaron”, comenzó la joven.

Y explicó sobre la situación en el estudio: “No pude haberme enterado de peor forma porque yo salgo del set, me cruzo con Máxima, que me hace como una cara rara. Claramente no pensé que la iban a eliminar nunca”.

“Me empieza a caer la ficha cuando veo que todas mis compañeras lloraban y ahí empecé como a fingir demencia y dije: 'no puede estar pasando esto'. Y bueno, pasó gente”, continuó furiosa Valentina.

Y remarcó sobre su enojo: “Lo que me da bronca igual es que le hayan dicho que no interpretaba bien, que no transmitía. Es preferible que le digan que no buscaban tu perfil o cualquier otra cosa antes que diga que no transmite. Me molesta que le quieran buscar un error cuando no lo hubo, literalmente lo que le dijeron fue cualquier cosa”.

"Me lloré todo y ni siquiera me enteré en vivo digamos sino por mis compañeras que estaban llorando y cuando Máxima me viene hablar ya lo había masticado. Nada, linda experiencia che", finalizó la hermana de Máxima a pura ironía.