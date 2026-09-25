Escándalo en Popstars: la hermana de una eliminada estalló contra el programa y lanzó una dura acusación

Máxima Tellado fue eliminada de Popstars (Telefe) después de interpretar la canción Me muero de amor de Natalia Oreiro. La devolución del jurado se centró en que la participante "no transmitió" sobre el escenario lo que significaba la letra.
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Valentina manifestó su malestar tras la eliminación de su hermana Máxima Tellado de Popstars y apuntó contra los argumentos del jurado.
Máxima Tellado fue eliminada de Popstars (Telefe) después de interpretar la canción Me muero de amor de Natalia Oreiro. La devolución del jurado se centró en que la participante "no transmitió" sobre el escenario lo que significaba la letra.
La devolución del jurado Charlie García fue contundente: “No me transmitió absolutamente nada. Tiene que enfocar su energía cuando interpreta y entender qué tipo de tema está cantando. Así luce como lo que canta, está alegre y contenta cuando está interpretando algo que tendría que atravesar a la gente. Creo que tiene que aprender a entender los temas que está interpretando”, observó el mexicano.
La picante devolución por parte del jurado hizo enojar desde las redes sociales a la hermana de Máxima, Valentina, quien también participa del reality conducido por Nico Vázquez.
Primero fue a través de una historia vía Instagram donde cuestionó la decisión del jurado con Máxima: “Y se atreven a decirle que 'no transmitió' jaja no me hagan reír, inventen otra cosa”, lanzó picante.
Tras su posteo en Instagram, Valentina Tellado subió un video a su TikTok hablando de lo que pasó con su hermana Máxima en Popstars y cuestionó los argumentos del jurado al eliminarla del reality.
“Voy a salir a hablar: básicamente no quisieron que me entere de que echaron a Máxima porque la hicieron entrar con un grupo de chicas donde la eliminan y a mí me hacen entrar con otro grupo de chicas por otra puerta, o sea, justo para que no me entere que la echaron”, comenzó la joven.
Y explicó sobre la situación en el estudio: “No pude haberme enterado de peor forma porque yo salgo del set, me cruzo con Máxima, que me hace como una cara rara. Claramente no pensé que la iban a eliminar nunca”.
“Me empieza a caer la ficha cuando veo que todas mis compañeras lloraban y ahí empecé como a fingir demencia y dije: 'no puede estar pasando esto'. Y bueno, pasó gente”, continuó furiosa Valentina.
Y remarcó sobre su enojo: “Lo que me da bronca igual es que le hayan dicho que no interpretaba bien, que no transmitía. Es preferible que le digan que no buscaban tu perfil o cualquier otra cosa antes que diga que no transmite. Me molesta que le quieran buscar un error cuando no lo hubo, literalmente lo que le dijeron fue cualquier cosa”.
"Me lloré todo y ni siquiera me enteré en vivo digamos sino por mis compañeras que estaban llorando y cuando Máxima me viene hablar ya lo había masticado. Nada, linda experiencia che", finalizó la hermana de Máxima a pura ironía.