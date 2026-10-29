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Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

La actriz encabezará Vecinos en peligro en Villa Carlos Paz junto a Barbie Vélez y un elenco que incluirá a un ex Gran Hermano que hará su debut teatral.

29 oct 2026, 07:00
Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

Nazarena Vélez se prepara para un regreso especial en la próxima temporada de verano: volverá al Teatro del Sol de Villa Carlos Paz después de 13 años. Lo hará al frente de Vecinos en peligro, una comedia que reunirá a figuras del teatro y la televisión.

Según la información a la que accedió PrimiciasYa.com, la obra tiene previsto su estreno para Navidad de 2026 y contará con la participación de Barbie Vélez, Diego Pérez, Santiago Caamaño y Nicolás Maiques.

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Una de las novedades del elenco será la incorporación del ex Gran Hermano Tato Algorta, quien tendrá su debut teatral. Así, el proyecto sumará una nueva experiencia en la carrera del uruguayo y lo llevará a compartir escenario con artistas de amplia trayectoria.

La comedia está escrita por Ignacio Bresso y Sofía González Gil, una de las guionistas de Envidiosa, y tendrá la dirección de Eva Halac. Pensada para toda la familia, la propuesta combinará humor y elementos mágicos.

Para Nazarena, la temporada también tendrá un componente familiar: compartirá el proyecto con su hija Barbie y con su pareja, Santiago Caamaño, dentro de un elenco que se prepara para desembarcar en la cartelera cordobesa.

El regreso al Teatro del Sol marcará, además, un reencuentro con un escenario significativo en su recorrido profesional. Allí protagonizó Los Grimaldi y otras propuestas vinculadas a Gerardo Sofovich.

Con ese antecedente, Nazarena volverá a una sala que forma parte de su historia teatral, esta vez con una comedia familiar y un elenco que tendrá entre sus principales novedades el estreno de Tato Algorta sobre las tablas.

     

 

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