Nazarena Vélez vuelve a un teatro emblemático después de 13 años y con una sorpresa en el elenco

Para Nazarena, la temporada también tendrá un componente familiar: compartirá el proyecto con su hija Barbie y con su pareja, Santiago Caamaño, dentro de un elenco que se prepara para desembarcar en la cartelera cordobesa.

El regreso al Teatro del Sol marcará, además, un reencuentro con un escenario significativo en su recorrido profesional. Allí protagonizó Los Grimaldi y otras propuestas vinculadas a Gerardo Sofovich.

Con ese antecedente, Nazarena volverá a una sala que forma parte de su historia teatral, esta vez con una comedia familiar y un elenco que tendrá entre sus principales novedades el estreno de Tato Algorta sobre las tablas.