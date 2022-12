Por qué L-Gante plantó a Wanda Nara en medio de rumores de blanqueo de su romance

Wanda Nara cumpleaños soplando velitas y con los hijos.jpg Wanda Nara festejó anoche sus 36 años sin L-Gante, aunque circulaban versiones de blanqueo de romance justamente en ese evento.

De acuerdo a las publicaciones virtuales del mismísimo cantante urbano, L-Gante alentó a la Selección Argentina en el partido contra Países Bajos desde el país vecino de Uruguay, donde seguramente luego tendría que cumplir con distintos shows.

De esta manera, Elián Valenzuela habría puesto algún tipo de distancia con Wanda Nara y la indefinida historia de amistad y algo más con la polémica empresaria, precisamente cuando muchos creían que se venía el blanqueo del romance. Seguramente esta historia continuará...

l-gante historias en uruguay.jpg Lejos de Wanda Nara, L-Gante se encargó de dejar en claro desde sus redes que estaba en Uruguay por lo que no asistiría a su cumpleaños.

El ¿extravagante? regalo que Wanda Nara le pidió imperiosamente a L-Gante

Cuando faltaban 2 días para que Wanda Nara celebrase los 36, la rubia, que pensaba festejarlo cerca de L-Gante, sorprendió a su "amigo" durante una entrevista que brindó a la señal Luzu. La rubia salió en vivo al aire y fue bastante cómplice con el creador de la cumbia 420.

Y pese a que muchos apostaban a una reconciliación con Mauro Icardi y a un distanciamiento con L-Gante, Wanda le hizo un pedido especial al cantante para que le regalase este 9 de diciembre.

Wanda-Nara-L-gante.webp

En esa entrevista, L-Gante se mostró un poco preocupado por el regalo que tendría que hacerle a la mujer que pretende enamorar.

"Ella misma me preguntó qué le iba a regalar, y le pregunté ‘¿qué te gusta?’, ‘no sé, algo que no me pueda comprar", contó Elián, a lo que Grego Rosello (conductor del programa) intervino y le explicó que “para mí tenés que generar un momento medio piola, que sea muy tuyo, que tenga que ver con tu esencia”.