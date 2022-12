La mamá de L-Gante fue contundente al revelar si Wanda Nara perjudicó al cantante

Políticamente correcta, la abuela de Jamaica deslizó que le preocuparía que Wanda Nara esté usando a su hijo, si bien inmediatamente remarcó su Elián es muy inteligente.

Claudia Valenzuela en Socios del espectáculo - captura.jpg Claudia Valenzuela admitió sus miedos a que L-Gante salga lastimado de la relación que actualmente tiene con Wanda Nara.

"¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió a L-Gante? Muchos dicen que Wanda lo tocó a L-Gante y lo hundió" preguntó si filtro Paula Varela. Pero Valenzuela confió: "No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente".

Asimismo, tras la consulta de Rodrigo Lussich sobre sus miedos de que la rubia esté usando al cantante urbano y lo haga sufrir, Claudia Valenzuela admitió sincera y contundente, tal como hubiera respondido cualquier madre: "Sí, eso lo pienso como madre".

La palabra de L-Gante tras el escándalo en la puerta del edificio de Wanda Nara

Como siempre, la llegada de Wanda Nara a la Argentina trae repercusiones varias, y este viernes circuló la versión de que, en la puerta del edificio donde vive, en el barrio de Núñez, L-Gante habría reaccionado con gritos, insultos y patadas al no poder ingresar ya que no se encontraba en la lista de invitados.

Lo cierto es que PrimiciasYa se comunicó con el cantante para aclarar qué fue lo que pasó, sobre todo luego de que Wanda Nara se escape de las cámaras de A la tarde (América TV) y no quiera hablar de la situación.

Al ser consultado sobre el por qué del silencio de Wanda, L-Gante le dijo a este portal "no creo que responda boludeces".

wanda nara y l gante.jpg

Minutos después, el padre de Jamaica subió un descargo a sus historias de Instagram. "Inventar algo mío es una salida segura para los medios y panelistas que viven y trabajan de hablar de los demás... Son de tan bajo nivel que usan el método de primero hacer la noticia y después informarse a ver si es verdad", comenzó.

"Para mi sólo son los que le doy la mano y agarran el codo, la TV este año me hizo bullying, ya van a venir", concluyó, muy enojado.