Por qué Rodrigo Cascón evitó hablar sobre la polémica del video viral

El famoso cocinero, Rodrigo Cascón, viajó a Gualeguaychú para grabar su programa de turismo Destinos y Sabores, y aprovechó la ocasión para asistir a una de las propuestas artísticas más emblemáticas de la ciudad: El Show de El Ángel.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El famoso cocinero, Rodrigo Cascón, viajó a Gualeguaychú para grabar su programa de turismo Destinos y Sabores, y aprovechó la ocasión para asistir a una de las propuestas artísticas más emblemáticas de la ciudad: El Show de El Ángel.
Durante su visita fue recibido con calidez por el reconocido creador del espectáculo, Osky Beigbeder, con quien compartió una noche llena de emoción, humor y talento.
Cuando le preguntaron a Rodrigo por el video que circuló la semana pasada, en el que se lo veía involucrado en un contenido de alto voltaje erótico, prefirió no hacer declaraciones al respecto y optó por seguir disfrutando del show, manteniéndose enfocado en la propuesta artística de la noche.
Tal es así, que se mostró asombrado con la puesta en escena, y no dudó en felicitar a todo el elenco por mantener viva la esencia del transformismo y el arte, destacando el profesionalismo y la energía del show que ya es un ícono cultural en la región.
Por el Show de El Angel han pasado figuras como: Florencia de la V, Isabel Sarli, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle, Arnaldo André, Marilina Ross, Carlos Baute, Tristan, Moría Casan, Graciela Alfano, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Flavio Mendoza, Aníbal Pachano, Pablo Alarcón, Eliana Calabró, Esmeralda Mitre, David Nalbandian, Guillermo Cañas, Santiago “Taty” Phelan y parte de los pumas, Sergio “Maravilla” Martínez, Martin Siccioli , Diego Brancatelli, Marcela Tauro, Marcelo Polino, Luis Ventura, Lía Crucet, Ricky Maravilla, Gladys “La Bomba Tucumana”, Gastón Angrisani, Marcela Baños y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, y la querida Graciela Borges, madrina del lugar, entre otros.