Por qué se separaron Thelma Fardin y el ex de Florencia Kirchner

Si bien la noticia de la separación ya se había filtrado en enero pasado, la realidad es que hoy Thelma Fardin explicó los motivos de la ruptura.

“Yo supongo que me están preguntando por Camilo, mi última pareja. Nos tomamos un tiempo porque justamente yo estoy muy enfocada, lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con el juicio. Y eso hace muy difícil poder sostener un vínculo en el tiempo”, aseguró, sobre su lucha.

“Cami es un gran compañero y nos seguimos acompañando. Tenemos un diálogo cotidiano. Decidimos tomarnos distancia en un momento en el que, lamentablemente, yo tengo que estar enfocada en esto para que termine, para salir adelante y se de un cierre de una vez”, se sinceró.

Anularon el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La Justicia de Brasil determinó anular el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés después de considerar que "no hay jurisdicción".

En un video en su cuenta de Twitter, la actriz confirmó la decisión en el país vecino.

“Un tribunal de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción", explicó Fardin en la grabación.

"Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Como este tipo se fue prófugo a Brasil, donde dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, afirmó la actriz.

Y siguió: “Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Hace tres años, Thelma Fardin denunció que fue víctima de una violación por parte de Juan Darthés cuando ella tenía 16 años.

El hecho ocurrió en Nicaragua cuando estaban de gira con el elenco de Patito Feo.

En diciembre de 2018, de la mano del colectivo Actrices Argentinas, Fardin narró el abuso que sufrió durante la estadía en ese país.

"Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no", relató en ese entonces.

En noviembre de 2021 comenzó el juicio contra Juan Darthés en Brasil, el país de nacionalidad y residencial del actor. Pese a los testimonios y las pruebas que se presentaron, la Justicia de ese país determinó anular el proceso.