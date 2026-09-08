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Premios Ídolo 2026, tercera edición confirmada en Argentina: cuándo y dónde será

Los Premios Ídolo, el reconocimiento para creadores de contenido digital e influencers, regresan con una tercera edición en Argentina. Los detalles.

8 sept 2026, 07:00
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Premios Ídolo 2026, tercera edición confirmada en Argentina: cuándo y dónde será

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Premios Ídolo 2026, tercera edición confirmada en Argentina: cuándo y dónde será

Los Premios Ídolo ya tienen todo listo para regresar a la Argentina. El reconocido certamen dedicado a distinguir a creadores de contenido, streamers y figuras del universo digital confirmó cuándo y dónde se realizará su tercera edición consecutiva en el país.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, ubicada en el barrio porteño de La Boca. En esta oportunidad, el evento formará parte de Tecweek 2026, la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que reúne a referentes de la innovación, la tecnología y las industrias creativas.

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La nueva edición llega luego del crecimiento que experimentaron los premios durante 2025, cuando lograron una fuerte repercusión tanto en televisión abierta como en las plataformas digitales y redes sociales.

Una vez más, la producción y licencia del evento en Argentina estará a cargo de DI RAIMONDO AGENCY, responsable también de las ediciones de 2024 y 2025. Para este año, además, la organización anticipó una renovación de su propuesta estética y visual.

Premios Ídolo: de España a la Argentina

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida popularmente como Dulceida, con el objetivo de profesionalizar y reconocer a una industria que creció de manera exponencial en los últimos años.

Argentina se convirtió en 2024 en el primer país en recibir una edición internacional del formato. Su desembarco se produjo de la mano de LUZU TV, mientras que en 2025 la ceremonia dio un importante salto al llegar a la pantalla de Telefe, ampliando considerablemente su alcance.

Ahora, con la fecha y la sede confirmadas, los Premios Ídolo Argentina 2026 se preparan para una nueva edición que buscará reunir nuevamente a las principales figuras del streaming, las redes sociales y la creación de contenido digital.

     

 

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