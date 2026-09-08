Premios Ídolo 2026, tercera edición confirmada en Argentina: cuándo y dónde será

Premios Ídolo: de España a la Argentina

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida popularmente como Dulceida, con el objetivo de profesionalizar y reconocer a una industria que creció de manera exponencial en los últimos años.

Argentina se convirtió en 2024 en el primer país en recibir una edición internacional del formato. Su desembarco se produjo de la mano de LUZU TV, mientras que en 2025 la ceremonia dio un importante salto al llegar a la pantalla de Telefe, ampliando considerablemente su alcance.

Ahora, con la fecha y la sede confirmadas, los Premios Ídolo Argentina 2026 se preparan para una nueva edición que buscará reunir nuevamente a las principales figuras del streaming, las redes sociales y la creación de contenido digital.