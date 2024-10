Preocupación por el mensaje de Lola, hija de Jorge Lanata, en medio del escándalo con Elba Marcovecchio

Storie Lola Lanata.jpeg

En tanto, luego se sumó Lola a través de la misma vía, aunque con un texto de Mía Garber que habla del sufrimiento personal, el dolor intenso y la sensación de vacío y desamor que pueden generar los pensamientos más oscuros en la mente humana y llevar así a quitarse la vida.

"Aprovecho para dejar un textito... para todas las personas que se sienten poco acompañadas, no están solos", agregó Lola al mensaje junto con el número de teléfono de la línea de prevención al suicido Argentina.

Elba Marcovecchio presentó pruebas en la Justicia y acusó a las hijas de Jorge Lanata de extorsión

Este lunes, en LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito informó que la mujer de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, presentó pruebas en la Justicia tras la guerra con las hijas del periodista, Lola y Bárbara.

"Elba agarró a sus abogadas, fue la Justicia y presentó el viernes una respuesta muy fuerte junto con videos, chats, mails, cosas del pasado. Son 105 páginas de escrito más todas la pruebas", comenzó diciendo el presentador.

"Lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata, porque no hay sentencia. El juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa. Esta es la guerra", sostuvo Ángel.

"Contesta punto por punto la acusación que se hizo mediática y en la Justicia", agregó el comunicador. "Y lo que solicita en la presentación es ser solo ella la cuidadora y explica por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo, y también la administradora de los bienes", acotó la panelista Yanina Latorre.

Inmediatamente, el conductor contó que Marcovecchio aseguró que "las hijas nunca se ocuparon de él". Ahí, De Brito dio detalles del escrito de la abogada. "Mintieron cuando no iba a hospital, cuando eran ellas las que iban ocasionalmente. Mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido obligándolo a comer dulces, cuando eran ellos los que le compraban dulces, pizza y fainá. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendía cigarrillos, cuando su propia hija le buscaba hoteles donde poder fumar", leyó Ángel.

Y siguió: "Mintieron cuando sostuvieron cuando me negué al traslado del Fleni Escobar. Mintieron cuando dijeron que Rafael, el doctor, no tenía acceso a Jorge y fue el mismo Rafael quien lo desmintió a ser preguntado por su señoría. Mintieron cuando dijeron Lola Lanata vive en casa de su padre, cuando ella misma le dijo a su señoría que en los últimos 111 días fue dos veces. Mintieron con los partes médicos al punto de editar uno de ellos y borrar la palabra 'delirio'. Mintieron a la gente cuando publicaron que no había pedido una insanía a su padre. Mintieron cuando me enrostraron robar copas".

También mencionó que "mintieron al editar videos, mintieron cuando dijeron que no las dejaba ingresar con celulares, mintieron al deslizar que soy una mantenida por mi marido cuando son ellas las que dependen de él”.