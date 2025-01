Preocupación en la casa de Gran Hermano 2024 por el rating

Embed

Anoche, con la vuelta de Brian al reality, el rating repuntó y la gala tuvo un promedió de 14.5 puntos, ubicándose como lo más visto del domingo.

En la casa, los participantes quedaron en shock al ver a su compañero nuevamente con ellos. Enseguida, se acercaron para saludarlo y tratar de sacarle información del exterior.

Ulises Apostolo dejó en evidencia que, puertas adentro, también están interesados por saber cómo le va al programa en material de rating.

"¿Estamos rindiendo?", indagó el cordobés. Brian simplemente sonrió y eso fue suficiente para dar un empujón a todos, que interpretaron ese gesto como una señal positiva.

La frase de Santiago del Moro que despertó teorías sobre la transparencia de la votación en Gran Hermano

Anoche, Luca Figurelli se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024. El joven se fue del reality con el 53,8 por ciento de los votos.

Horas antes de anunciar la salida de Luca, Santiago del Moro cometió un error y despertó todo tipo de especulaciones en las redes.

El conductor se comunicó con la casa para dar a conocer que Andrea Lázaro bajaba de la placa de nominados, dejando así a Luca y Sandra Priore en un mano a mano.

Embed

Enseguida, la escribana le entregó a Del Moro el sobre con el porcentaje de Andrea. En ese instante, el animador cometió una equivocación, confundió a Sandra con Andrea, y en las redes no se lo dejaron pasar.

"Antes de ver el porcentaje de Sandra... miren el juego de Sandra porque Sandra no para de jugar. No, perdón, Andrea no para de jugar", expresó.

Ese error llevó a muchos fans del programa a creer que Del Moro ya sabía que Sandra era la próxima en dejar la placa y Luca iba a ser eliminado del juego, tal como ocurrió más tarde.