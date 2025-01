Quién fue el último participante eliminado de Gran Hermano 2024

Luego, el presentador informó que Lourdes seguía en competencia. La participante, oriunda de Mar del Plata, obtuvo el por 12,2 ciento de los votos.

Después, Andrea bajó de placa. La profesora de gimnasia se queda una semana más al sacar el 19,6 por ciento de los votos.

Minutos después de las 23, el presentador volvió a entrar virtualmente a la casa y reveló que Luca debía abandonar el certamen. El joven se fue del reality con el 53,8 por ciento de los votos. En tanto, la pescadera se quedó al obtener el 46,2 por ciento de los votos.

En plena fiesta de Gran Hermano, Chiara le puso los puntos a Petrona: "Si me seguís metiendo cizaña..."

Como todos los viernes en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), anoche hubo fiesta temática donde los participantes se distendieron a puro baile y diferentes propuestas lúdicas. Pero también la noche se prestó para conversar de estrategias.

Tal fue el caso de Chiara Mancuso y Petrona Jerez, quienes con unos tragos encima charlaron sobre el o la posible eliminada del próximo domingo, donde la tucumana cree que podría enfrentarse cara a cara con Sandra Priore, su enemiga, quienes están en placa junto con Luca, Lourdes y Andrea.

"Para mí ella no se va, pero vos menos. Vos salís primera de esa placa. Pero para mí no se va Sandra", planteó Chiara aunque acto seguido se contradijo al deslizar que "puede ser que se vaya".

Embed

"Puede ser un versus", sugirió entonces la tucumana y argumentó que podría ser porque "la está sufriendo mucho", a lo que la morocha arremetió: "Pero yo siento que se tiene que quedar para seguir peleándose con vos".

Y si bien Petrona aseguró que esa no es su postura, de "sacarse los ojos", admitió que "si entra uno nuevo, sí". Fue entonces en ese momento que Chiara aprovechó para ponerle los puntos a su compañera con una advertencia concreta, según pudo verse en vivo desde La noche de los ex (Telefe).

"A mí eso no me gusta. Yo no me voy a pelear con nadie. Yo soy como soy y a vos te quiero. Pero si vos me seguís metiendo cizaña porque te la meten las demás, te vas a pelear conmigo al pedo boluda, ¿me entendés?", le advirtió sin más en su intento por hacerle entender que no debe dejarse influenciar por los demás jugadores. ¿Le hará caso?