Preocupación por la salud de Wanda Nara: Mauro Icardi compartió la cena especial que le preparó

Lo cierto es que desde sus historias en la red social, el futbolista compartió un video de la cena especial que le preparó a Wanda Nara para que pase mejor este difícil momento de salud.

"Cena de domingo", expresó en la imagen Mauro con emojis de fuego y donde se ve a la leña de la parrilla tomando calor y mencionando en la imagen a la conductora.

Si bien no apareció nunca en imagen, se estima que el futbolista le cocinó algo muy especial a la mediática en medio de la preocupación que generó su estado de salud tras aquella internación de urgencia en el Sanatario Los Arcos la semana pasada.

Icardi se muestra firme junto a su pareja y madre de sus dos hijas Isabella y Francesca en este complicado momento que pasan juntos en familia y a puro amor.

Maxi López mostró el video del reencuentro con sus hijos en medio de la preocupación por Wanda Nara

En medio del total hermetismo y preocupación sobre el cuadro de salud de Wanda Nara, quien llegó de urgencia a la Argentina el último fin de semana para interiorizarse de cerca sobre cómo está la conductora es Maxi López.

El ex futbolista llegó hace unas horas al país para estar cerca de la mediática y también cuidar de los tres hijos que tienen en común en este difícil momento, Valentino, Constantino y Benedicto.

El domingo, en una jornada de puro sol y frío, Maxi compartió un video de cómo fue el reencuentro con sus tres hijos varones en la Argentina.

El ex delantero de River y Barcleona grabó a sus hijos jugando al fútbol tenis y compartiendo un lindo momento familiar. "The boyz are back" -Los chicos están de vuelta-, expresó Maxi en sus historias de Instagram.