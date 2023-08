El Negro González Oro reveló que sintió al publicar su preocupante mensaje: "Tiene que ver con..."

Si bien ante la preocupación de todos escribió que se encontraba bien y que todo se debió a un ataque de angustia, González Oro se comunicó con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) y profundizó en lo que fue ese momento.

“Ayer la pasé mal, fue un ataque de angustia muy fuerte que hizo que me se me paralizara la mitad del cuerpo izquierdo y duró un rato”, contó el periodista a través de una nota de voz y agregó: “Vino el médico y me dijo que era simplemente angustia, que no se porqué me angustié ya que estaba bien, viendo una serie. Pero dormí perfecto, ahora estoy bien”

“Tiene que ver con los años, la diabetes, el azúcar, todo tiene que ver con todo. Así que la angustia calculo que vino por ahí, porque en verdad no discutí con nadie, no pasó nada. Pero la angustia es como los mocos, aparecen o no aparecen", afirmó.

Oscar González Oro en Mañanísima

El preocupante mensaje del Negro Oro en las redes: "Cansado y triste"

Tras la reciente despedida del programa Nosotros a la mañana, El Trece, y en medio de la tremenda polémica que tuvo con Cinthia Fernández, el Negro Oro publicó alarmantes mensajes en las redes en la noche del martes.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso", sostuvo el conductor en su cuenta de Instagram.

"Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz!”, añadió absolutamente conmovido.

negro oro.jpg

Y expresó: “Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz".

Luego, en otro posteo, sumó: “Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma, si es que tengo alma”, alertando aún más a sus seguidores que llenaron la publicación de mensajes de ánimo.

Al otro día, ya más tranquilo, el Negro Oro publicó un nuevo mensaje y contó qué le pasó, llevando tranquilidad a todos: "Buen día!!! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo! Pero aquí estoy tranquilo. Gracias".

negro oro 1.jpg