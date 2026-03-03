El hijo de Yanina Zilli apuntó contra Andrea del Boca por su actitud dentro de Gran Hermano 2026: "Se cree..."

Santino también recordó un episodio puntual que lo incomodó al ver el ingreso de su madre a la casa: “Cuando entró mi mamá vi un clip donde Andrea dice ‘ay, Susana Giménez’, como boludeándola”.

Por último, resumió su mirada sobre la dinámica interna con una frase contundente: “Son dos personas grandes y no se van a dejar mandonear por nadie, la casa no es de nadie. Andrea se siente dueña de la casa en parte”.

Quién es el hombre que enfrenta Andrea del Boca y Yanina Zilli

Desde el momento en que ambas ingresaron a la casa de Gran Hermano, la relación entre Andrea del Boca y Yanina Zilli llamó la atención. No hicieron falta largas charlas: bastaron algunas miradas y comentarios breves para que se percibiera cierta incomodidad entre ellas.

En SQP (América TV) se animaron a lanzar una hipótesis fuerte sobre el origen de esa tensión. Según lo que revelaron al aire, el enfrentamiento tendría raíces en viejos romances que ambas compartieron en el pasado, una historia que habría dejado heridas abiertas y que hoy se refleja en la convivencia dentro del reality.

Fue Pía Shaw quien tomó la posta y comenzó a repasar los nombres que pasaron por la vida de cada una, intentando descubrir cuál podría ser el motivo de la interna. “¿Qué es lo primero que uno piensa? En hombres”, lanzó. Y agregó sobre sus averiguaciones: “Me comunico con Silvestre (ex de Andrea) y dijo que con Yanina no tuvo nada que ver”.

Pero la teoría no se detuvo ahí. Shaw sumó otro nombre de peso y recordó un capítulo mediático que volvió a cobrar relevancia con el tiempo: “Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego”, señaló. Nico Peralta, por su parte, aportó un dato más concreto: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez”.

Shaw también mencionó el vínculo de Yanina con el astro: “Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”. Además de Maradona, otro nombre resonó fuerte: Luis Miguel.

En el programa reconstruyeron las historias que cada una habría tenido con el cantante en distintos momentos. Aunque no coincidieron en el mismo tiempo, esos encuentros habrían dejado huella y, con los años, generaron comparaciones inevitables. Nico Peralta recordó: “Abril de 1990 en Mónaco, Andrea del Boca escribe: ‘Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco’. Fueron tres días en Mónaco. Alberto Mateyko viajó solo desde la Argentina. Andrea viajó con su mamá; se instalaron en el Hotel Hermitage y compartieron almuerzo, merienda, cenas y paseos”.

El periodista citó además a Mateyko, testigo de aquel encuentro: “Si sucedió algo dentro de la habitación no lo sé. Sí te puedo decir que hubo buena onda, el encuentro entre ellos fue cordial, Luis Miguel fue caballero”. Andrea estaba iniciando su carrera como cantante y compartían discográfica.

Por otro lado, la historia de Yanina con el artista también salió a la luz. Según Pía Shaw: “Encontramos los textuales de Yanina Zilli, ella sí tuvo sexo con Luis Miguel: 'Tuve una noche de amor, un touch and go; en ese momento no era tan conocida’”. La periodista sumó más detalles citando a la propia vedette: “Me quedé un rato. Cuando agarré la cartera para irme, vino su representante para decirme que Luis Miguel quería charlar conmigo”. Según Yanina, esa noche terminó en un encuentro íntimo con el cantante.

