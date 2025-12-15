Priscila Crivocapich reveló por qué se separó de Roberto García Moritán y quién tomó la decisión: "Fue..."

"No era como yo esperaba y pasó lo que pasó, por suerte estaba en Uruguay. Acá fue una charla de los dos y decidimos terminar la relación bien y de común acuerdo”, se sinceró.

“No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, formas distintas de vivir la vida, no somos compatibles y ya está, se terminó la relación", dejó en claro.

Y respecto a los rumores que vinculan a García Moritán con la ex tenista Gisela Dulko, Priscila fue tajante: “A mí no es a quien tienen preguntar sobre eso. No pasó nada puntual, decidimos ponerle un punto final. Yo quería que las cosas sean de buena forma de que se dieran a conocer".

Sobre la información que circuló, la periodista comentó: “No tengo idea quién lo filtró, nosotros habíamos hablado que las cosas fueran así en buenos términos como lo fueron. No somos compatibles. No hay posibilidades de reconciliación, es un punto final”.

Qué dijo Roberto García Moritán de su separación de Priscila Crivocapich

Roberto García Moritán rompió el silencio en una nota para A la tarde (Améria Tv) y habló sobre los motivos de la separación de Priscila Crivocapich.

"Se confirmó la separación de Priscila, ¿cómo estás viviendo este momento?", le consultó Oliver Quiroz. A lo que el político respondió con prudencia: "Tranquilos. Era algo que veníamos conversando hace unos días, así que sin sorpresas".

"Ella habló ayer con Paula Varela y dijo que la relación se terminó porque eras un encantador de serpientes y después, de la noche a la mañana, cambiaste", le comentó el cronista.

Ante esto, Roberto García Moritán se mostró sorprendido por esas declaraciones de su ex y contestó desafiante: "Me parece rarísimo, no imagino esa conversación, no sé qué decirte. No es el tipo de mujer que habla mal a las espaldas de las personas, así que me llama la atención".

En otro tramo de la charla, Quiroz le mencionó el supuesto proyecto de maternidad que Priscila habría querido encarar. Y el ex de Pampita fue tajante: "Muy íntimo, no hablo de esas cosas".

"Las cosas no salieron como pensábamos", cerró el empresario sobre el reciente final de su vínculo con la periodista tras unos meses en pareja poniendo paños fríos sobre la separación.