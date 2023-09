Profundo dolor por la muerte de Agustina, la hija de Mariano Cáceres de Los 8 escalones

Él estuvo a punto de ganar el máximo premio, de 12 millones de pesos, pero debió ausentarse en varios programas debido a la salud de su hija. Kaczka, en una de las emisiones, contó que su ausencia fue por "motivos de fuerza mayor" y desde el programa le guardaron su lugar. Y él volvió dos semanas más tarde, pero no logró ganar el monto máximo.

Cinco años antes a Agustina le descubrieron que tenía problemas en el ojo derecho. Oriunda de Beltrán, un pueblo de Santiago del Estero, la familia viajó a Buenos Aires para hacer una consulta en el Garrahan, y allí los médicos le diagnosticaron a la niña un tumor rabdomiosarcoma que se forma en el tejido blando.

A partir del diagnóstico, Mariano y Agustina iban y venían Buenos Aires para hacer el tratamiento en el Garrahan. Según explicó Noelia, la mamá de Agustina a TN, a su hija “le hicieron un vaciamiento ocular”, aunque el tumor reapareció.

El sutil dardo de Guido Kaczka al confirmar la salida de Nicole Neumann de Los 8 escalones

Después de que trascendiese la abrupta renuncia de Nicole Neumann a Los 8 escalones (El Trece), en medio del nuevo escándalo que protagoniza con su hija Indiana -con quien está distanciada hace varios meses-, Guido Kaczka se refirió al tema y reveló que la modelo se comunicó con él para explicarle que tenía temas personales que resolver.

En diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, Kaczka confirmó la renuncia de Nicole a horas de conocerse la presunta denuncia de Indiana Cubero a su madre.

"Me mandó un mensaje y me dijo 'tengo mucho tema, y con lo del casamiento y cosas personales... así que por un tiempo voy a aflojar un poco'. Yo le dejé las puertas abierta, le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba en el programa. No me dio detalles, me dijo que tenía temas" declaró cuidadoso Guido.

Al tiempo que admitió que no hablaron si la modelo tiene intenciones de regresar al programa este año. "Lo mío fue un gesto valorando el trabajo que hizo, ella arrancó en Escalones hace un año y medio", dejó en claro Guido sobre el mensaje que le hizo llegar a Neumann dejando la puerta abierta para su vuelta.

En tanto, Guido Kaczka fue tajante al asegurar: "Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no. Y cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación, es mejor ser claros y si no puede, hacer el duelo. Los programas necesitan gente que quieran hacerlo".