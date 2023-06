La vidente y médium que impactó con su fuerte relato en Los 8 escalones: "Hablo con los muertos"

“María Soledad, que dijo que es vidente, médium, bueno, que sabe la vida de las personas que tiene alrededor”, recordó el conductor al regresar del corte.

Y ella explicó un poco más de su profesión: “Sí, bueno, a ver, si me tiras una fecha te hablo de tu vida, si alguien me tira su fecha de nacimiento puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”.

“En realidad es este mismo plano, lo que pasa es que tenemos…A ver, si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico”, fundamentó.

“Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”, agregó María Soledad.

“Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen vi la luz, sí”, relató causando la sorpresa del conductor y los gestos de Pampita.

“¿Y la luz blanca?”, indagó Guido sobre esa particular experiencia. Y la mujer recordó: “No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”.

Claudio fue a competir en el ciclo que conduce Guido Kaczka y sorprendió a la jurado con unos verso gauchescos improvisados en el momento a puro elogio para Pampita.

“Está Claudio, que es de General Madariaga y que lo acompaña su señora, que está chocho con Josefina. Dice que la llevan bárbaro, que son felices”, lo presentaba Guido Kaczka al hombre.

“Lo importante es ser feliz, yo me vine a divertir y te veo siempre. Y vos sabés que en casa me va bien y acá para la miércoles”, le decía el payador al conductor.

Y agregaba sobre cómo sigue al programa y se llenó de elogios para la jurado: “Yo anoto todo con cruces, y ahí esta Pampita, una diosa, con todo respeto”.

Y ahí, Claudio sorprendió con su talentosa improvisación: “Señora la voy a nombrar, en el medio la han sentado, en un canto improvisado, ella es la luna en el mar. Y estando en este lugar el corazón me palpita, me dicen tala, talitas, soy payador del montón, le entregó mi corazón, pero qué linda es Pampita”.

“Qué lindo, qué lindo, gracias”, reaccionó Pampita al escucharlo, y el hombre remarcó en todo momento que se lo dijo con el más profundo respeto.