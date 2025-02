Pura emoción: el llanto de Chiara al reencontrarse con su mamá en el Congelados de Gran Hermano 2024

Ángela le pidió a su hija que no se moviera, la abrazó y le dijo: “Quiero que veas que estoy bien y que te quedes tranquila. Te amo, sos hermosa, estás divina. Tranquila, mi amor”.

"Sos valiente, fuerte y grande. Tenés que disfrutar de esta experiencia maravillosa. Reíte, bailá, cantá y creá los momentos lindos que quieras llevarte. No te olvidés de jugar, enfocate en eso siempre y seguí por tus sueños siempre", expresó la mujer mientras su hija lloraba de la emoción.

Una de las últimas frases que le mecionó fue "diosa de la transformación", en alusión a una canción que Chiara había elegido en un desafío para contar parte de su historia de vida.

Luz liquidó a Jenifer por enojarse con Chiara después del repechaje en Gran Hermano 2024: "De sororidad no..."

Después de un apasionante repechaje en el que los participantes tuvieron que elegir entre Giuliano Vaschetto y Renato Rossini para que uno vuelva a reingresar a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), Jenifer Lauría se enojó con Chiara Mancuso por darle su voto al peruano y no a su novio.

En una conversación en la habitación, varios de sus compañeros salieron a respaldar a Chiara y fulminaron a Jenifer. "Está frustrada porque se le iba a hacer más fácil que él (Giuliano) esté acá. Está sola", afirmó Luz Tito.

Ahí, Mancuso preguntó: "¿Para ustedes está bien que esté enojada conmigo?". "Está para el orto", le respondió Luz. "Para el orto", remarcó Sandra Priore.

"Vos deberías pasarte por el orto a ella, como ella lo hace con vos", le sugirió la jujeña. "De sororidad no tiene un culo, que se enoje así es malísimo", agregó durísima Luz.

"A mí me pone mal porque yo me preocupo con las personas que tengo afinidad", expresó Chiara. "Y pero no podés estar bien con todos", opinó Sandra. "Yo no iba a poner el bienestar de Ulises y de Jeni antes que el mío", aclaró Chiara.