Qué dijeron Nancy Pazos y Analía Franchín sobre el escándalo en A la Barbarossa

Y agregó: "Las dos abandonaron el programa ante la mirada atónita de Georgina Barbarossa y el resto del grupo! ¿Se vienen renuncias?". Ante la polémica, Primicias Ya contactó a las dos partes y ambas fueron terminantes para referirse al tema.

"No hablo más de Nancy. No gasto un segundo más en ese tema", fueron las palabras de Analía. Sin embargo, su colega y compañera tuvo un respuesta muy diferente y aseguró a este medio que "está todo bien".

Analía Franchín y Nancy Pazos

El fuerte planteo en vivo de Analía Franchín a Maxi Guidici tras su intento de suicidio

A tan sólo cinco días de aquel desesperado intento de terminar con su vida tomándose un blíster entero de psicofármacos mezclado con alcohol en medio de una profunda depresión, este martes el ex Gran Hermano 2022 Maximiliano Guidici visitó A la Barbarossa (Telefe) junto a su madre, e inesperadamente se encontró con el más sincero planteo por parte de Analía Franchín.

“Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión”, fueron las primeras palabras de la panelista del programa de Georgina Barbarossa.

Pero lejos de callarse, la periodista sumó: “Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión”. Y sobre el optimismo de Maxi sobre su recuperación, Franchín remarcó :“Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien”.

“Me parece que tu médico psiquiatra está siendo irresponsable en ese sentido” estalló Analía Franchín, entre irritada y angustiada, y le planteó que debería tener una "atención más encima, más guiada”.

Frente a este verborrágico planteo, acompañado por su madre, Maximiliano Guidici no especificó si efectivamente tenía "acompañante terapéutico", si bien dejó en claro que encontró con "una psicoanalista” que lo está conteniendo, además del psiquiatra.

Por último, Analía Franchín concluyó su sincera opinión cara a cara frente al ex de Juliana Díaz, asegurándole: “Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar”.