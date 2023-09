Se supo la aterradora frase que Maxi Guidici le dijo a Juliana Díaz tras atentar contra su vida

En ese marco, Juliana se quebró en vivo en el programa de Marcelo Tinelli en América TV y señaló que vivió “días bastante complicados”.

“Fue una noche terrible, una historia de terror. Hay gente que piensa que todo esto es un circo y que todo pasa por lo mediático y la exposición, pero somos seres humanos y si no hubiera estado yo, su amigo o su familia ahí, podría haber pasado cualquier cosa”, comenzó diciendo.

En el mismo sentido contó que el cordobés es “una persona a la que quiero” y que su deseo es “que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien”.

Por último, reveló la escalofriante frase que Maxi le dijo luego de intentar suicidarse: “El otro día me dijo ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir’”.

Maxi Guidici aseguró que Juliana le generaba frustración y lloró en vivo: "No podía salir de ese pozo"

Maxi Guidici estuvo este lunes en LAM (América TV), tras ser internado el viernes de urgencia por una sobredosis de calmantes. En un mano a mano con Ángel de Brito, el ex Gran Hermano abrió su corazón y habló del duro momento que está atravesando.

"Mucha gente relativizó: 'no, se separó, no, bueno, el Bailando'. Me imagino que esto viene de temas más profundos y más arraigados en vos, toda esta crisis de frustaciones y de no ver las oportunidades laborales", opinó el conductor del ciclo.

El cordobés se sinceró y dijo: "Todo pasó por mí. Quizás el estar al lado de Juli (Díaz) y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustación o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir, hasta con cierta envidia". “Estoy frustrado y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo”, resaltó.

"Me hacía sentir muy mal afectar a otra persona con eso", agregó. Ahí, Ángel le consultó: "Ustedes salen muy famosos todos de la casa de Gran Hermano, después la fama, obviamente, va bajando. ¿Qué tenías depositado en las expectativas laborales, en la fama?".

"Te soy sincero, antes de entrar a Gran Hermano, no tenía expectativas más que decir 'qué bueno que quizás pueda llegar a esta etapa de mi vida a vivir de algo que disfrute hacer', porque siempre trabajé atrás de una computadora, pasé por todo", contó Maxi.

Después de contar cómo fue su vida laboral antes del reality, el exparticipante, que trabajó de administrativo en una empresa de seguros y llegó a tener un hostel pero por la pandemia tuvo que cerrarlo, expresó: "Sin querer di con Gran Hermano, o sea, mi expectativa era poder vivir de algo que me entretenga, que me guste hacer. Nada definido. Siempre me gustó la comedia, me gustó el teatro. Pero nunca lo veía como algo cercano. Después que salí empecé a generar expectativas".

"Yo noté que, a diferencia de los chicos, creo que la mayoría de los chicos entraron más preparados a lo que podía pasar. De entrada, por ejemplo, que alguien los represente, los maneje y les diga por dónde ir. Yo salí, se me acercaba un montón de gente y muchos me decían 'ojo, porque todo el que se te arrime son todos tránsfugas'. Todo era miedo y encima la primera experiencia que tuve no había sido buena. Entonces, no tenía a nadie que me guie y se me complicó", afirmó.

Y sumó: "Desde un principio ya me empecé a desesperar un poco, y después esa desesperación se transformó en frustración. De ver que a los demás le empezaron a salir cosas y a mí me salían y se me caían, o me salían y se la daban a otro".