Qué dijo Andrés Calamaro luego de que acusaran a la China Suárez de plagiar "Flaca"

TW Calamaro banca a la China Suárez BASE.jpg El análisis de Andrés Calamaro con el que niega rotundamente que Lo que dicen de mí, de la China Suárez, sea una copia de su exitazo 'Flaca'.

"Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica... Es un instrumenta con voces grabadas", continuó y sumó "La primer melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk...".

Y para finalizar su exquisito análisis musical, desde su cuenta fantasma Andrés Calamaro aseguró que "La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes en los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda". Y repitió que la letra "Es lo que menos importa"... es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan. A no no song", dándole la derecha a la China Suárez.

La China Suárez y una frase picante: ¿le dedicó su tema a Wanda Nara y Mauro Icardi?

Tras la presentación de su nuevo tema, Lo que dicen de mí, la China Suárez habló con Intrusos (América TV). En un momento de la nota, la actriz y cantante lanzó una frase, que a muchos hizo pensar que estaba dirigida a Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Con respecto a tu canción, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejar después de todo lo que pasó en estos últimos meses?", le preguntó Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos. "La canción habla por sí sola. Es un poco para la gente también. Muchos se van a sentir identificados. Lo mío es más masivo porque estoy muy expuesta, pero a nos pasa en algún ámbito... en el colegio... el trabajo... Con que dos personas se sientan identificadas, yo feliz", expresó la China.

China Suárez La China Suárez habló de su nueva canción, Lo que dicen de mí.

Lo cierto es que todo parece indicar que, en su nuevo tema, la China Suárez hizo catarsis por la enorme exposición que vivió cuando explotó el Wandagate (su affaire con Mauro Icardi). En la canción habla sobre los detalles de su intimidad que se filtraron en los medios: "Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Puede que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Puede que me peguen mucho más que a ellos, algo se desangra en el suelo", continúa, en lo que parece ser una clara referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi. "Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía", dice en otro fragmento.