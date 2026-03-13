Qué otro programa haría Lizy Tagliani en Telefe tras saberse que no estará en La Peña de Morfi
Todavía continúa el misterio sobre quién será la nueva compañera de Diego Leuco en la temporada 2026 de La Peña de Morfi, uno de los ciclos más emblemáticos de Telefe. Por el momento se sabe que Lizy Tagliani no formaría parte de la nueva etapa del programa.
Según explicó el conductor de LAM, Ángel de Brito, la ausencia de Tagliani responde a que su representante, Gustavo Yankelevich, "prefiere que la conductora se concentre en otros proyectos, priorizando su agenda personal y profesional”, dijo el periodista.
De Brito añadió que, pese a los cambios en la conducción, el programa seguirá en la grilla dominical de Telefe. “Viene lento, pero ya están vendiendo que llegan”, señaló, dejando en claro que la producción continúa aunque algunos detalles aún no estén definidos. Pilar Smith, consultada sobre la situación, confirmó que “no hay nada cerrado”, luego de hablar con la productora, lo que indica que la búsqueda de la nueva compañera de Leuco sigue abierta.
Actualmente, Lizy Tagliani mantiene una agenda muy ocupada. Lidera el programa radial Arriba bebé por La Pop y protagonizará el musical Annie desde el 19 de marzo en el Teatro Broadway, combinando proyectos en televisión, radio y teatro, lo que dificulta su disponibilidad para la nueva temporada de La Peña de Morfi.
En diálogo con PrimiciasYa, al ser consultada por este tema, Lizy confirmó la noticia que había dado este portal días atrás: "Yo sigo siendo figura de Telefe pese a lo que pase con La Peña. El canal tiene otro proyecto para mí, la idea es hacer un programa que ya hice y estamos hablando sobre eso. Pero por ahora no hay nada definido".
Y según pudo saber PrimiciasYa, el ciclo que volverá a conducir Tagliani es El precio justo, un programa para competir los domingos a la noche ya que terminó de manera abrupta y fue dado de baja en 2020 por la pandemia.