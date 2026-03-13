Qué otro programa haría Lizy Tagliani en Telefe tras saberse que no estará en La Peña de Morfi

En diálogo con PrimiciasYa, al ser consultada por este tema, Lizy confirmó la noticia que había dado este portal días atrás: "Yo sigo siendo figura de Telefe pese a lo que pase con La Peña. El canal tiene otro proyecto para mí, la idea es hacer un programa que ya hice y estamos hablando sobre eso. Pero por ahora no hay nada definido".

Y según pudo saber PrimiciasYa, el ciclo que volverá a conducir Tagliani es El precio justo, un programa para competir los domingos a la noche ya que terminó de manera abrupta y fue dado de baja en 2020 por la pandemia.