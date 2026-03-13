Paso en falso y afuera: un participante de MasterChef Celebrity quedó eliminado de la competencia

Donato reveló la decisión del jurado y comenzó con la despedida para la Cachaca: “Uno de ustedes dos se va a quedar con Maxi y otro va a quedar afuera, para siempre, de esta competencia. El cocinero o la cocinera que abandona para siempre esta cocina de Masterchef Celebrity es… Marixa ”.

“Estoy muy contento de haberte conocido, gracias por toda tu presencia”, expresó De Santis a la participante y Damián se sumó a la despedida recordando que, desde el principio de la competencia, ella estudió mucho “y eso habla de por qué sos Marixa Balli, de tu trayectoria, tu profesionalismo, tu compañerismo, la alegría y autenticidad que tenés". "Si quedó un poquito de nosotros en vos, para nosotros misión cumplida ”, consignó el pastelero.

Por su parte, Germán comentó: “Me sorprendiste desde el día que entraste, te paraste acá y dijiste ‘yo no cocino’, y yo decía ‘¿qué va a pasar ahora?’, apostaba que ibas a ser la primera, segunda o tercera que se iba, por suerte no aposté nada. Me parece que la curva de aprendizaje más grande fue la tuya, porque fue de 0 a 1000. Hubiéramos querido que llegues más lejos, pero de todas maneras llegaste muy lejos ”.

Wanda Nara también compartió unas sentidas palabras con la participante eliminada, y después Marixa agradeció a todos por la experiencia que pudo atravesar, afirmando además que la volvería a vivir.

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Cómo se despidió Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Marixa Balli se despidió de las cocinas más famosas visiblemente emocionada: "La verdad es que todo el equipo que hay aquí es impresionante. Ha sido un placer compartir toda esta etapa. Para mí fue algo increíble, una experiencia única. Lo volvería a hacer porque soy audaz"

"Creo que a todos los participantes nos deja una enseñanza de vida increíble. Es lo más lindo que me pasó en el último tiempo", reflexionó sobre lo que le dejó su paso por el programa.

Antes de abandonar el estudio, todos los participantes se acercaron a saludarla y bailar una última Cachaca con ella. Finalmente, la figura dejó su delantal y abandonó el reality culinario.