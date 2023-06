Durísima definición de Facundo Ventura sobre Jorge Rial: "Veníamos cosas que..."

More también apuntó a su mamá, Silvia D' Auro. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó.

Embed

Facundo recordó que su familia tenía un vínculo cercano a la familia de Rial. El muchacho comentó que, las veces que compartieron vacaciones o salidas, él observaba situaciones alarmantes, pero le resultaba difícil comunicárselas a su padre y que las entendiera.

"Nosotros tratábamos de meternos lo menos posible porque, en ese entonces, Jorge era amigo de mi viejo", advirtió el periodista y agregó: "Veíamos cosas que no nos gustaban, las marcábamos, pero mi viejo estaba enceguecido por la amistad".

"¿Qué cosas no te gustaban?", indagó Karina. "Movimientos en los medios.... no valoraba el trabajo de mi papá", señaló Facundo y mencionó un episodio, que hasta hoy recuerda en detalle.

"Hubo una vez que a mi viejo lo llamaron de revista Gente para formar parte de los personajes del año. Jorge lo bajó. Y mi viejo creyendo en esa amistad, le hizo caso. Al año siguiente, lo llamaron a Jorge y fue", rememoró. "¿Había una competencia entre ellos?", quiso saber Cora de Barbieri. "Si había competencia era por parte de Jorge, no de parte de mi papá. Para mí pasa por una cuestión de que tenía miedo que lo opaque", sentenció.

Luis Ventura Jorge Rial .jpg

La amenaza de Silvia D' Auro a la mamá biológica de More Rial

Este semana, Morena Rial estuvo en A la tarde (América TV) y habló de su fuerte historia de vida. La joven reveló que conocer quién es u madre biológica desde hace un tiempo, pero todavía no se siente preparada para conocerla.

"Me escribió por Facebook cuando mi papá estaba en pareja con Loly Antoniale. Primero la bloquieé porque a Loly le dio miedo. Pienso que me iban a llevar y no iba a ver más. Después las desbloqueé y hablamos. Se llama Azucena Luna. Es una mujer de Tucumán. Creo que tengo tres o cuatro hermanos", detalló la hija de Jorge Rial y Silvia D' Auro.

Embed

Este jueves en el programa de Karina Mazzocco compartieron los chats entre Azcucena Luna y Morena. En esos mensajes, la mujer le cuenta a la joven que la entregó en adopción porque Silvia la amenazó.

"Silvia me llevó, así operada como estaba, al registro. Me iba diciendo en el auto que te reconozca y no hable mucho", comienza diciendo la mamá biológica de Morena.

"Yo le contesté que ya no quería dejarte, que iba a tenerte conmigo, y ella me dijo: 'vos me dejás la nena, sino olvidate de tus otros hijos porque voy y los traigo a ellos dos también para mí'", continuó expresando Azucena en esa charla con la hija de Jorge Rial.

"Le pedí, por favor, que con mis hijitos no. Ella me respondió: 'Entonces, firmá todo'. Le dije bueno. Fuimos primero a un registro, después a un tribunal. Todo estaba listo. Entré, firmé y salimos. Yo te tenía en mis brazos y ella me dijo: 'dame mi bebé'. Quedé re mal, sola y lejos de todo. Me llevó a la casa de Victoria, me dejó y me dijo: 'prepará todo porque hoy te vas'. Victoria le decía: 'está operada, no puede viajar así'. Le contestó: 'Vos no digas nada, ya se tiene que ir. Me llevó a la terminal, esperó que yo suba al colectivo y lo último que me dijo fue: 'no llores que tu hija va a estar bien, no va a sufrir como sus hermanos'", finaliza el chat entre More y su madre biológica.