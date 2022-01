¿Qué se hizo? Cande Ruggeri sorprendió a todos con su nuevo rostro

cande ruggeri 2.jpg

Hace unos días, la ex figura de La Academia de Showmatch regresó a Buenos Aires luego de unos días de vacaciones. La rubia estuvo descansando junto a su novio, Nicolás Maccari, en Mar del Plata.

cande.jpg

En las imágenes que compartió en su Instagram, Cande mostró su físico privilegiado y su nuevo rostro.

cande 4.jpg

Desde su saltó a la fama en Showmatch, la hija de Óscar Ruggeri logró una increíble transformación.

cande2222.jpg Cande Ruggeri, antes de las cirugías.

¿Cande Ruggeri le tiró un palito a Cachete Sierra?

En la pista de La Academia, Cande Ruggeri habló de su noviazgo con Nicolás Maccari y, al parecer, le tiró un palito a su ex, Cachete Sierra.

“Por suerte él no tiene nada que ver con el ambiente. Lo busqué bien lejos del ambiente”, afirmó la rubia, en diálogo con Marcelo Tinelli.

“¿Hiciste una búsqueda de alguien que no tenga que ver con el ambiente, como que tenés algo en contra del rubro?”, indagó el conductor. "No, salí con algunos chicos del ambiente y no la pasé tan bien. Tuve una experiencia no tan linda”, sentenció.