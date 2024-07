Qué significa el nombre de la hija de Marley y la impactante historia de vida de la mamá biológica

“Hace unos meses hablé con Marley cuando me enteré (que iba a ser papá nuevamente). (La noticia) era muy reciente y él me pidió que, por favor, guardara el secreto. Me contó que, en realidad, cuando él me pide guardar el secreto, también sucede porque él había perdido otro embarazo”, detalló Paula Varela.

Y añadió: “Y me dice ‘te voy a contar un detalle que nunca le conté a nadie porque yo estaba en Qatar con Lali Espósito y, en ese momento, me llega el llamado de que ese bebé se había perdido. Justo estaba hablando con Lali, y ella me veía llorando’. Ella ya sabía que estaba esperando este bebé pero no entendía bien qué estaba pasando y que fue muy difícil para él ese momento. Entonces, cuando concreta nuevamente este embarazo, como que trató de cuidarlo”.

Cuál es el origen de la mamá gestante de la hija de Marley

“Ya está de 17 semana y me dice ‘justo se lo conté a Mirko. Mirko un poco lo contó en el colegio y se empezó a filtrar’. Va a nacer en Oklahoma y me cuenta que eligió una mamá rusa y que la historia es muy espectacular. Es igual que Mirko y la nena se va a llamar Milenka, que significa en hebreo ‘el origen de lo bueno’”, reveló la panelista.

“Él se fija mucho en eso y quería que sea rusa igual que Mirko, pero bueno, son dos mamás diferentes y no es la mamá gestante de Mirko exactamente la que es rusa, la que puso el óvulo. Ella había tenido una historia con un americano en un momento y había abortado un bebé. Detrás de todas estas mujeres hay como historias muy fuertes. Entonces, me contaba Alejandro que ella había abortado ese bebé y se había quedado tan mal que ella prometió poder dar vida nuevamente y entregárselo a alguien que pueda cuidar ese bebé, y así conoció a Alejandro”, siguió con su relato Paula.

“Empatizan rápidamente y deciden tener un bebé juntos, y ahí es donde después encuentran a la mamá que porta a la hija de Marley, que está en Oklahoma y que es una mujer que ya tenía cuatro hijos pero que siempre amó estar embarazada. Entonces, como ya no quería más hijos pero sí amaba el estado del embarazo, aceptó”, cerró Varela.