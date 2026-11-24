En julio de 2024, Ricciardelli había quedado en el centro de la polémica luego de que Maypi Delgado lo acusara públicamente de ejercer maltrato psicológico.

“Me cansé de proteger a una persona que solo se maneja con maltrato psicológico permanente. Hasta ahora traté de tener un vínculo con él a pesar de que todos los días cambia de opinión y un día te quiere y un día te odia. A pesar de eso intenté sostener un vínculo por amor a India. Pero me cansé”, había expresado la modelo.

El desgarrador pedido de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli

En medio del dolor por la pérdida del padre de su hija y ante la cantidad de mensajes que recibió, Maypi Delgado decidió realizar una publicación en sus historias de Instagram para pedir respeto por el difícil momento familiar.

“Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general”, manifestó.

La modelo se había separado de Ricciardelli a pocos meses del nacimiento de India, una decisión que en aquel entonces sorprendió tanto a sus seguidores como a su entorno más cercano.

Ahora, Maypi atraviesa un doloroso momento personal y busca preservar la intimidad de su hija y de toda la familia.