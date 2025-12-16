Tremendo palazo de Moria Casán a Guillermina Valdés al recordarle sus romances: "Te bajaste unos..."

javier garcia lam.jpg

En tanto, con respecto a Santi Maratea, Valdés aseguró que su relación fue más afectiva que sexual. “Hubo un vínculo, sí, no lo voy a negar, pero fue más amoroso y de cierta hermandad”, confió al tiempo que reflexionó: “No voy a decir mucho porque no está la otra persona, pero fue una cuestión de encontrarnos con situaciones de vida similares incluso en la infancia. Tuvimos vivencias parecidas y nos conmovimos mucho. Fue intenso, acá hubo algo”.

Asimismo, sobre su última relación -al menos conocida- con el actor Joaquín Furriel con el que terminó hace algunos meses luego de un año juntos, Guillermina Valdés aseguró que terminaron por una cuestión de agenda.

“Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes”, explicó y confesó que su energía “estaba en otro lado”, aunque señaló que el fin del noviazgo fue armonioso.

“Creo que está bueno cuando uno entiende que no tiene mucho que ver con el otro pero que hay algo lindo. Y algo más: no solo fue sano el vínculo, sino también el desenlace. Los dos pudimos poner un freno y decir ‘hasta acá’”, se sinceró lo que generó que Moria Casán, maravillada con sus confesiones la felicitase: “Sé que estás con la libido al palo y está bueno que te permitas y disfrutes de este momento, del sexo después de una separación”.

Cuál fue la sorpresiva declaración de Guillermina Valdés sobre su vínculo con Pampita

El paso de Guillermina Valdés por el jurado del Bailando estuvo lejos de ser tranquilo y dejó varias situaciones que aún hoy generan repercusiones. En aquel entonces, la modelo estaba en pareja con Marcelo Tinelli y su llegada al certamen se dio primero como reemplazo de Pampita. Sin embargo, con el correr del tiempo, terminó consolidándose como jurado fija en 2021. Aquella etapa televisiva quedó atravesada por tensiones visibles y versiones cruzadas, especialmente con Carolina Ardohain, un tema que volvió a reflotarse días pasados durante una charla con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Live).

Sin rodeos, el periodista fue directo al hueso y le planteó a Valdés: “¿Por qué no se bancaban con Pampita?”. Lejos de esquivar la pregunta, Guillermina respondió con total sinceridad y una frase que no pasó desapercibida: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”. Ante esa afirmación, De Brito sumó su propia mirada y le recordó: “Ella no te quería al principio”, lo que sorprendió a la modelo, que no dudó en retrucar con una pregunta espontánea: “¿No me quería?”.

Fue entonces cuando el conductor de Bondi intentó explicar su percepción del conflicto: “Me parece, no sé. Porque chocaban cuando te sentaste en el jurado…”. Guillermina, por su parte, buscó bajarle el tono a la situación y deslizó que las diferencias podían haber sido más superficiales que personales: “No le gustaban mis vestidos, capaz”, dijo entre risas, mientras De Brito asentía y remarcaba que “algo pasaba ahí”.

Cuando Ángel sugirió que podía tratarse de una especie de competencia “de modelo a modelo”, Valdés reaccionó con picardía y algo de ironía: “Vos sabés más que yo, te hacías el amigo y te andabas ahí codeando con ella y me miraban muy mal los dos. No me vengas a pinchar”, lanzó sin filtros.

El ida y vuelta continuó con el periodista señalando: “Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirársela a Pampita”, e incluso insinuó que todo podía resumirse en una “guerra de minitas”. Sin embargo, Guillermina fue categórica al despegarse de ese rótulo: “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo”, aseguró, marcando distancia del estereotipo y reforzando su postura con otra frase contundente: “No, a mí el tema de minitas me hace un embole. Sí, a mí no me pasa”.

La charla también derivó, inevitablemente, en Marcelo Tinelli y en los rumores de un posible acercamiento entre el conductor y Pampita durante algunas de las separaciones que atravesó la pareja. Con cautela, Guillermina expresó: “Mientras que estábamos separados pueden haber salido, pero pregúntenselo a los protagonistas… No, la verdad no le dije ‘Saliste con Pampita’. ¿Decís que sí? Bueno, puede ser. Yo estuve separada varias veces, sí, capaz”, dijo, mientras De Brito aclaraba que se trataba solo de una sospecha. Entre risas, ella cerró con un comentario descontracturado: “Es linda, así que…”.

Finalmente, Valdés concluyó con una reflexión que dio contexto a aquellas versiones: “Tuve muchos momentos que la gente no supo de separación con Marcelo. Entonces, ahí estábamos los dos libres para hacer nuestra historia”, sentenció la modelo, expareja del histórico conductor del Bailando por un sueño y madre de Lorenzo, su hijo menor.