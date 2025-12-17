Sofía Gonet quebró en llanto y abandonó la grabación de MasterChef tras el conflicto con Homero Pettinato
Yanina Latorre reveló la interna menos conocida y dio detalles de cómo atraviesa Sofía Gonet el vínculo que la tiene en el centro de la polémica con Homero Pettinato.
El escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato tal parece que está lejos apagarse luego de los violentos chats expuestos por ambos durante el fin de semana. Así, tras su incursión en MasterChef Celebrity, en reemplazo momentáneo de Maxi López, ahora fue Yanina Latorre quien aportó detalles sobre el estado de ánimo de la influencuer quien también participa del reality de Telefe.
Ocurre que justamente este lunes 15 de diciembre cuando Latorre debía comenzar a participar en el concurso le tocó coincidir con La Reini, y por supuesto lo primero que hizo fue preguntarle por el escandaloso momento que estaba viviendo.
“La vi bien, me dijo que no estaba arrepentida de nada, que lo volvería a hacer”, contó Yanina en diálogo con Intrusos(América TV) si bien la tranquilidad duró poco. Tal parece que en medio de la grabación Sofía se quebró y debió abandonar el estudio en pleno ataque de llanto. “Después, en el medio de la grabación se puso a llorar, tuvo que abandonar la grabación y volvió”, confió la conductora de SQP.
Experta en cuestiones mediáticas, más tarde Yanina Latorre dio su visión sobre el futuro de la pareja . “Chicos, es raro. Yo creo que van a volver”, deslizó contundente dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.
Asimismo, reveló que le consultó a la influencer si continuaba en contacto con Homero, y la respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí… nos reímos de los memes”. Al tiempo que agregó que Sofía y Pettinato, luego de anteriores peleas, seguían de novios a escondidas a pesar de sus amistades y familiares. “Como saben que es tóxico y su entorno no se lo aconseja, se ven a escondidas, y parece que él la cag…”, señaló la también angelita.
Y sobre si semejante escandalete podrá afectar más al hijo de Roberto Pettinato que a Gonet, Yanina fue directa: “No creo, ella tiene un personaje controversial, que va y viene. A él le puede jugar más en contra”, concluyó.
Cuál fue el nuevo y aniquilador descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato
La historia entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena luego de que, en los últimos días, resurgiera con fuerza el escandaloso final de su relación. Aunque la separación se concretó a mediados de año, el conflicto reapareció con crudeza y dejó expuesto el clima tenso y hostil que atravesaron en aquel momento.
A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos decidieron hacer públicos fragmentos de los chats de WhatsApp que intercambiaron durante la ruptura. En esos mensajes se leen reproches, insultos y expresiones cargadas de violencia verbal, que reflejan el nivel de desgaste y enfrentamiento que había entre ellos. “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”, le escribió Pettinato. La respuesta de la ex participante de MasterChef Celebrity no fue menos contundente: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total, sos recontra pelotudo y vago”.
Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Sofía decidió romper el silencio. Desde su cuenta de Instagram, publicó un extenso descargo en el que no solo se refirió a la relación que mantuvo con el hijo de Roberto Pettinato, sino también al fuerte nivel de exposición y agresión virtual que aseguró estar recibiendo.
“Hola, bueno aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, psicópata, que tendría que estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes que ojalá me maten o me caguen a piñas”, expresó al inicio de su mensaje.
Más adelante, la influencer apuntó contra las críticas que recibió por su apariencia física: “Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa”.
En un tono autocrítico, Gonet reconoció errores y habló del vínculo que mantuvo con Pettinato: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas”.
“Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias”, continuó. Y agregó: “Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras”.
En el cierre de su descargo, Sofía dio ejemplos de situaciones que la marcaron y dejó una reflexión final: “Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea”. Y concluyó con una fuerte frase: “Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre”.