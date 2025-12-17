Sofía Gonet quebró en llanto y abandonó la grabación de MasterChef tras el conflicto con Homero Pettinato

Asimismo, reveló que le consultó a la influencer si continuaba en contacto con Homero, y la respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, sí… nos reímos de los memes”. Al tiempo que agregó que Sofía y Pettinato, luego de anteriores peleas, seguían de novios a escondidas a pesar de sus amistades y familiares. “Como saben que es tóxico y su entorno no se lo aconseja, se ven a escondidas, y parece que él la cag…”, señaló la también angelita.

Y sobre si semejante escandalete podrá afectar más al hijo de Roberto Pettinato que a Gonet, Yanina fue directa: “No creo, ella tiene un personaje controversial, que va y viene. A él le puede jugar más en contra”, concluyó.

homero pettinato sofia gonet

Cuál fue el nuevo y aniquilador descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato

La historia entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena luego de que, en los últimos días, resurgiera con fuerza el escandaloso final de su relación. Aunque la separación se concretó a mediados de año, el conflicto reapareció con crudeza y dejó expuesto el clima tenso y hostil que atravesaron en aquel momento.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ambos decidieron hacer públicos fragmentos de los chats de WhatsApp que intercambiaron durante la ruptura. En esos mensajes se leen reproches, insultos y expresiones cargadas de violencia verbal, que reflejan el nivel de desgaste y enfrentamiento que había entre ellos. “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”, le escribió Pettinato. La respuesta de la ex participante de MasterChef Celebrity no fue menos contundente: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total, sos recontra pelotudo y vago”.

Luego de varios días sin pronunciarse públicamente, Sofía decidió romper el silencio. Desde su cuenta de Instagram, publicó un extenso descargo en el que no solo se refirió a la relación que mantuvo con el hijo de Roberto Pettinato, sino también al fuerte nivel de exposición y agresión virtual que aseguró estar recibiendo.

“Hola, bueno aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, psicópata, que tendría que estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes que ojalá me maten o me caguen a piñas”, expresó al inicio de su mensaje.

Más adelante, la influencer apuntó contra las críticas que recibió por su apariencia física: “Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa”.

En un tono autocrítico, Gonet reconoció errores y habló del vínculo que mantuvo con Pettinato: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas”.

“Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias”, continuó. Y agregó: “Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras”.

En el cierre de su descargo, Sofía dio ejemplos de situaciones que la marcaron y dejó una reflexión final: “Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea”. Y concluyó con una fuerte frase: “Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre”.